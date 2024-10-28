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她帶娃聚餐同事喊「詭異」 一票同好曬照挺：買隻給他就懂了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友帶娃娃吃飯擺拍，被同事說奇怪。 示意圖／ingimage
一名網友帶娃娃吃飯擺拍，被同事說奇怪。 示意圖／ingimage

不論是動漫或是偶像的周邊在粉絲之間都是熱門商品，「曬娃」文化也慢慢流行於各大社群網路。一名網友在Dcard上抒發心情，表示自己很喜歡帶娃娃出門，甚至喜歡在用餐前擺拍，一系列操作讓同事看傻眼，直呼「真的會有人跟你一樣嗎」，文章一出網友紛紛留言力挺「你不孤單，我也這麼奇怪」。

網友在文章中表示最近一直被一個問題困擾，就是自己每次出門都會帶著娃娃，但被同事說很奇怪。她表示有時候帶著它們出去散步、逛街，有點像養寵物的概念，晚上睡覺也會幫它們蓋被子、摸摸頭，如果失戀還會抱著它們痛哭。

原PO說，如果有去吃飯也會帶娃娃一起吃，當時就是跟同事約好去吃西堤拿折價券，想說很少帶娃娃們去吃一些高級餐廳，所以就決定帶著一起去。到了餐廳開始拿出來擺拍，卻讓同事覺得很詭異，不停問真的會有人跟她一樣嗎？原PO補充自己每一道菜都會先幫娃娃拍照再吃，別人都是手機先吃，自己則是娃娃先吃。

貼文附上不少原PO與娃娃的「生活照」，許多網友也紛紛在留言區展示自己的照片力挺，「原本也覺得很奇怪，直到我擁有了…說奇怪的人才奇怪」、「不奇怪啊，只是剛好妳身邊沒有跟妳類似喜好的人而已」、「最近好像很流行這樣欸」、「買一隻娃娃給同事他就會懂了」、「我跟先生還會擬人化娃娃，每一隻有自己的性格與年紀跟行為，就是我們的寶貝」。

娃娃 粉絲

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