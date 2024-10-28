都要火燒屁股才動手…他問「拖延症」怎麼改 網建議：有計畫的拖

總是把該做的事拖到最後一刻才處理嗎？一名網友發文，他有「拖延症」，一定要到deadline快到了才動作，造成惡性循環，因此請教網友：「大家是如何改進拖延症呢？」

一名網友在PTT發文，表示自己有拖延症，一定要等到deadline快到了，或是感到有「緊張感」，才會全力去做。他曾嘗試不要拖延，盡可能早點做，但一坐在電腦前就一直恍神，內心彷彿有一個聲音告訴他：「反正時間還長，deadline前再完成就好啦」，結果每件事都是壓線前才完成。

原PO表示，壓線前完成的品質都還不錯，所以才會心想：「反正過往壓線前都能過關，以後也這樣子吧」，造成惡性循環，事情一天拖過一天，等火燒屁股有緊張感時才會開始做。最後他想詢問網友：「大家也會這樣子嗎？如果有，大家是如何改進拖延症呢？」

此文一出，網友們提議可以排定時程，或改變環境，「我會先盤點先後順序，內心自己有做事的程序跟期限」、「我會有計畫的拖延，就是不影響進度的前提」、「之前看過有這種行為跟心理焦慮、壓力有關係，要注意一下喔，不過我後來嘗到這種甜頭之後真的改不了，可能要改變緊繃的環境才能改善」。

也有網友表示，喜歡早點把事情完成，會比較安心，「所以我會提前完成，給自己餘裕一點時間」、「沒有，喜歡盡早做完，作業或工作分到手上就會自己先弄時間表，坐車或跟人約也喜歡早到5~10分鐘，寧願悠哉地晃過去，也不想壓死線急忙跑過去」、「事情都是能早點完成就儘早，但只是，做完不代表做得很好」、「不喜歡有事情沒完成的感覺」、「簡單的事會馬上完成」。