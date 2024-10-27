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她工作失誤卻因1貼圖得救 網：喜歡吉伊卡哇的人都很善良

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友工作出現失誤，卻因為吉伊卡哇貼圖與客戶聊起相關話題。照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名女網友工作出現失誤，卻因為吉伊卡哇貼圖與客戶聊起相關話題。照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

日前有一名女網友在論壇透露，自己工作失誤，傳訊息向客戶道歉時，傳了吉伊卡哇的貼圖，得到對方「我也喜歡」的回應，兩人便聊起吉伊卡哇的貼圖。留言區有網友說，喜歡吉伊卡哇的人都很善良。

原PO在Dcard以「工作失誤…吉伊卡哇寶寶們拯救了我嗚嗚」為題發文表示，自己快下班時再次確認工作盤點，卻發現系統跑錯數據，即使這不是大錯，但原PO還是立刻向客戶道歉，也試圖提出解方，並傳了一張哭泣的吉伊卡哇角色貼圖。

客戶針對這張貼圖回覆「我也喜歡」，也回傳了一張帶有愛心的吉伊卡哇貼圖，而原PO向客戶表示這圖案真的很可愛，又再傳了一張吉伊卡哇3位主角的貼圖，此舉引起對方回覆「妳買好多組喔，我只買了一個」，她看了訊息還教導客戶免費用貼圖的方法。原PO在文末直呼，客戶很可愛，也很感謝吉伊卡哇救了自己。

網友紛紛留言，「喜歡寶寶的人都很善良」、「吉伊卡哇，動畫前面蠻無聊的，後面看到那個吉伊卡哇的生活、勞動、友情，感覺就有趣了起來，讓我默默看完了，真的很棒」、「有吉伊卡哇就按愛心」、「客戶人真可愛」、「只是我的感覺，但是（工作）沒事好像跟貼圖沒關係」。

吉伊卡哇

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