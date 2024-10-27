番茄醬總是卡在瓶裡好難倒？ 網友建議敲特定位置最輕鬆

冰過後的番茄醬容易變得濃稠，難以從玻璃瓶中順利倒出，有網友費很大的力氣都倒不出醬料，因此發文求助，不少人紛紛留言出奇招。

一名女網友在Threads上發文，表示自己前一天才購買玻璃瓶裝的番茄醬，隔天卻很難倒出來，因此發文求助大家，「可果美番茄醬是怎麼生存至今的？是有什麼神秘的使用訣竅嗎？」

影片曝光後，不少網友留言建議可以拍打玻璃瓶底，但要注意力道的拿捏，有很大的機率會失手，甚至全部爆出來，難以準確控制用量；也有網友說可以把蓋子蓋回去，倒過來大力把番茄醬往瓶口甩，會有醬料衝到瓶口的感覺，這時打開瓶蓋，稍微抖幾下就出來了；又或者是插入一根筷子，讓醬料順著引管流出來。

內行人表示，玻璃瓶身通常印有「57」數字字樣，只要倒過來傾斜45度角並用手刀輕敲字樣位置，便能輕鬆倒出醬料。不過有網友建議最好的方法是直接購買軟瓶身的醬料瓶，「可以用捏的，比較好擠出來」。