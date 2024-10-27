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三井二期試營運首週 林口居民怨：塞爆了！從天堂變地獄

聯合新聞網／ 綜合報導
林口三井OUTLET二期23日起試營運。圖／新北經發局提供
林口三井OUTLET二期23日起試營運。圖／新北經發局提供

林口三井二期23日起試營運至今迎來第一個週末，不少居民紛紛抱怨林口交通壅塞，從下交流道一路到百貨周邊，每一條路都「塞爆了！」，甚至有人在停車場等了一個小時都還未成功離場，混亂情況引發網友熱議。

有網友拍下林口忠孝路與文化二路口，只見畫面中車流亂成一團，連公車司機也被迫堵在路中間動彈不得；也有網友在社團留言抒發心情，認為「林口從之前的天堂變地獄了！」

畫面曝光後引起當地居民共鳴，許多網友抱怨，「朋友來拜訪，連跑到文化北路都沒車位」、「排到頭昏眼花，進不去也繞不出來」、「天啊！林口平常上班日塞，現在假日也塞，每天都在塞」、「自從10年前起就已經是交通地獄了，外來人口不停增加」。

也有人樂觀看待，「剛開幕都這樣，過陣子就好了」、「要感謝三井讓林口房價變高」、「多了很多工作機會當然是很好啦！」、「不會啊，三井二期蠻好逛的，有很多新的品牌跟店家，林口還是天堂」。

還有內行人建議多選擇步行、接駁車，亦或者是等明年熱潮退了再來購物，「建議過段時間或平日來，不建議開車，搭捷運到A9走過來比較好。」、「最近要來的話挑平日中午，假日鐵定塞爆，逛起來品質也不好」、「除非是要搶開幕的優惠，真的建議等幾周後熱潮散了再來慢慢體驗」。

塞車 林口

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