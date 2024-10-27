南北距離感大不同？ 網友曝台中人不愛走路原因：暗藏危機

台灣北部交通發達，許多人日常通勤會選擇走路、搭乘大眾運輸，相較之下中南部人則多以機車作為代步工具。有網友分享自己到台中旅遊，地圖上步行約10分鐘的路程，店員反應卻相當浮誇，讓他忍不住發文解惑。

一名網友在Threads上發文，表示自己當時到台中旅遊，詢問櫃檯「從飯店到捷運站會很遠嗎？」，服務生一臉吃驚地告訴他「超級遠，根本走不到！」，而原PO打開地圖查詢後，僅顯示步行約12分鐘的路程，認為這樣的距離對他來說還好，因此發文詢問：「這就是台北人跟台中人的距離感差別嗎？」

貼文曝光後引發網友討論，「之前在台中搭計程車，快抵達的時候剛好經過便利商店，就請司機提前放我下車，想說自己走過去就好，司機大驚說『很遠欸！』後來一查，走路4分鐘…」、「身為28年的台中人，走超過三個路口我就覺得煩了」。

也有網友表示，台中的路程看似很近，實際上暗藏許多危機，「以前不懂老公為什麼5分鐘路程都硬要騎車，但走過台中的路後會發現，大部分的路真的很爛、很不好走」、「有的路有流浪漢聚集，地板超髒，人行道停滿車，甚至根本沒有人行道」。

還有人分享自己北漂的親身經歷，「是你們台北人太愛走路！台東人剛來台北的時候真的滿頭問號，有些地點捷運站下車竟然還要走15～20分鐘！然後還會笑笑地說『還好吧！走一下下而已』，在台東連到我家社區前面走不到5分鐘的7-11都要騎車！」