她讚嘆林口三井二期根本是「媽媽殺手」 館內貼心設施全曝光

林口三井二期於10/23起開始試營運，館內進駐的新品牌數量眾多，除了常見的運動品牌、日系服裝外，也有知名母嬰用品「akachan honpo阿卡將本舖」，有眼尖媽媽在社團中分享自己發現的幾個百貨貼心設施。

一名女網友在FB社團「林口大家庭LinKou-Family」中發文，提到三井新館根本是「媽媽殺手」，除了進駐不少日本在地平價嬰幼兒、孩童品牌外，也有各式各樣玩具店鋪，「沒有殺死媽媽的荷包絕對不讓妳輕易離開」。

百貨也在館內增設了許多友善空間，每一間女廁幾乎都有寶寶座椅，也有能夠讓嬰兒車進入的拉門設計，且哺乳室相當溫馨明亮，連尿布台都另外增設2至3歲站立式的尿布台，減少了「搏鬥」與「家暴」的產生，進而增進親子關係。

女網友分享館內設置適合2至3歲孩童使用的「站立式尿布台」，減少了搏鬥與家暴的產生。圖／擷取自FB社團「林口大家庭LinKou-Family」

原PO也提到，最優秀的是美食街提供了嬰兒座椅，四面（桌子圍繞）直接把幼兒固定在中間，讓孩子插翅也難飛，「之前都只有在日本有看到這麼貼心的設備，台灣終於也有了，解放雙手自然而然更願意掏出鈔票來支持」。

美食街提供了嬰兒座椅，四面圍繞把幼兒固定在中間。圖／擷取自FB社團「林口大家庭LinKou-Family」

網友看到後紛紛留言回應，「這個椅子真的酷」、「阿卡將超級好買！」、「二館真的是婦幼殺手耶！昨天去本沒打算買東西，竟也噴了10幾張藍色小朋友」、「同感，有小小朋友的媽媽在這裡會大失血」、「廁所的門鎖還有兩個，以防小孩亂開門」。

有網友補充，近年來林口區總人口數持續擴大，僅僅五年就增加了2.3萬人，成長幅度46.9％高居新北之冠，「因為林口沒有少子化問題，設櫃（母嬰用品）前他們肯定做過調查」。

也有家長呼籲民眾不要佔用小孩遊樂區的座位，「美食街遊樂區的小椅子是給50公斤以下的小朋友使用，看到一個約100公斤的爸爸硬是坐著用餐，覺得椅子好可憐，明明限重就標示的很清楚啊！」