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萬聖節牙醫助理化身「鬼修女」 網友直呼：嚇到蛀牙都好了

聯合新聞網／ 綜合報導
每年萬聖節總是能見到各式各樣「奇裝異服」出現在大街上。圖／聯合報系資料照
每年萬聖節總是能見到各式各樣「奇裝異服」出現在大街上。圖／聯合報系資料照

每年萬聖節總是能見到各式各樣「奇裝異服」出現在大街上，就有醫師分享自己所在的「牙醫診所」內員工全部著裝上陣，不僅護士扮成鬼修女，醫師也認真喬裝打扮，恐怖又有趣畫面令網友直呼：「會嚇歪！」

新北一名牙醫師在個人Threads上發布了一則影片，只見畫面中牙醫助理扮成「鬼修女」站在一旁，醫師本人也喬裝成「民初恐怖女」替病患看診，還有人裝扮血腥愛麗絲、星巴克女神、無臉男、小丑女、恰吉…等。

由 @isabellathatgirll 發佈
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恐怖又有趣的畫面令網友直呼「會嚇歪！」、「看到牙助直接嚇死」、「認真的眼神完全是鬼修女本色演出」、「這下看牙齒更可怕了」、「這看到會笑到不小心咬到醫生手指吧！」

也有網友笑回，「我上次拔牙不用打扮我就嚇得半死」、「看牙都已經夠可怕了，旁邊還有一位鬼修女…」、「嚇到蛀牙都好了」、「台灣人真的好瘋」。

牙醫 萬聖節 醫生

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