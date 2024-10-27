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義大利人開箱「必勝客」鬼手魷魚披薩 皺眉爆粗口…笑翻網友

聯合新聞網／ 綜合報導
必勝客推出「鬼手魷魚搗蛋比薩」，單點399元。圖／必勝客提供
必勝客推出「鬼手魷魚搗蛋比薩」，單點399元。圖／必勝客提供

多次挑戰披薩極限的「必勝客」，限時推出應景的「鬼手魷魚搗蛋披薩」，集結深海魷魚鬚、皮蛋、豬血糕等食材，搭配上紅黑相間的配色，帶來詭譎又充滿趣味的萬聖節氣氛。然而近日有網友表示，點了這款披薩後，一旁義大利友人都忍不住看傻，直呼：「Holy shxt！」

原PO前天（25日）在threads上發文指出，必勝客這款新披薩，連土生土長的台灣人都覺得很恐怖，「那個味道飄出來，真的好想逃」。同時，他也側錄一旁義大利朋友的開箱反應，沒想到對方僅看了一眼，便立刻皺眉關上盒子，直呼：「Holy shxt！」

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「那嫌棄的態度非常極致」、「這是什麼義大利黑手黨處刑現場」、「要是有天義大利對台宣戰，導火線一定是必勝客」、「我覺得點這樣的披薩給義大利人滿失禮的，除非是他自己點的」、「看他一臉嫌棄外加髒話，感覺只差祖宗沒跳出來」。

除了必勝客之外，不少餐飲集團也紛紛推出萬聖節限定料理，包括達美樂推出「辣魔黑珍珠披薩」，選用黑糖珍珠結合鬼椒紅醬，打造甜辣交織的獵奇口感。肯德基也於萬聖節前推出40周年限定「好大一顆南瓜桶炸雞餐」，餐點內容包含咔啦脆雞、原味蛋撻等，並且搭配可以重複利用的南瓜造型桶，每份1,199元。

Threads 必勝客 披薩 義大利 萬聖節

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