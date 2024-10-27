他驚連「金童玉女」也有賣！ 網曝殯儀館內超商兩禁忌

便利商店帶給民眾快速、便捷的購物空間，有民眾發現現在超商不僅販售飲料、餅乾、泡麵等食物，還有蔬菜水果、租賃契約、紅包白包，就連殯儀館內的超商還會出現金童玉女，讓他直呼：「好驚人！」

一名網友在Dcard上以「什麼！竟然有賣金紙」為題發文，分享自己在全家便利商店看到不少新奇的品項，有些店家近期紛紛拓展為「FamiSuper選品超市」，販售不少蔬菜水果，雖然價格偏高，但在友善時光、颱風來襲過後，價格相比全聯來得更優惠。

文具類的部分除了常見的紅包、履歷表之外，還有租賃契約以及白包，甚至能在殯儀館內的全家見到金童玉女（紙紮），讓他直呼：「好驚人！」，並詢問大家還有見過什麼神奇的商品。

貼文曝光後網友紛紛笑回，「什麼都賣，什麼都不奇怪」、「我這邊的全家有賣水果、果乾、蜜餞之類的，不過結帳只能現金，感覺像是店長自己帶來賣」、「看過不少滯銷書本，完全賣不掉那種」。

也有知情人士提到，「殯儀館裡面的超商不是24小時，晚上會打烊」、「我知道殯儀館內的超商店員不能說『歡迎光臨』、『謝謝再度光臨』類似的話」。