快訊

長者超愛「超大螢幕手機」火速消失？網曝買氣太弱：它變最佳解

影／和美吊車大王離世 近廿輛上億元吊車機具今為主人送行

MLB／道奇教頭證實大谷左肩脫臼 須進一步檢查了解身體狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

萬聖發糖活動！店員厭世「家長都不管」：小孩擠到櫃台東西掉下來

聯合新聞網／ 綜合報導
一年一度的萬聖節將至，不少民眾提前著裝打扮，期盼著能在10月31日共襄盛舉。示意圖／ingimage
一年一度的萬聖節將至，不少民眾提前著裝打扮，期盼著能在10月31日共襄盛舉。示意圖／ingimage

萬聖節即將到來，不少家長紛紛為孩子換裝，實行「不給糖就搗蛋」！不過近日一名網友抱怨，要上班本來就夠厭世了，現在還要配合店裡的萬聖節活動，打扮得跟小丑一樣，應付吵鬧的孩子。

原PO在zuvio發文指出，因為萬聖節的關係，他早上到班，突被老闆強制頭戴南瓜造型，「還叫我把一桶糖果放在櫃台前面的桌子，如果有小孩過來要糖果，就大方一點給他們，家長才有機會買東西」。

原PO不滿表示，平常已經夠討厭上班，結果現在還被迫要打扮得跟小丑一樣，「最可怕的是小孩眼裡只有糖果，叫他們不要推擠，還是推到櫃檯上的擺設掉下來，父母也沒在管。還有那種爸媽聽到糖果沒了，就說『蛤！糖果沒了喔？』有夠想扁的」。

關於萬聖節trick or treat（不給糖就搗蛋）的習俗，源自愛爾蘭地區，早期人們相信，萬聖節這天鬼魂會聚集在住家附近，所以人民不只會打扮，還會準備好吃食物，餵飽這些鬼魂，如此一來，祂們就不會傷害到人類。

延伸閱讀

後浦搞什麼鬼？金城辦萬聖節鎮長李誠智巧扮死神超嗨

嘉義縣萬聖變裝趴開跑 縣農會推出應景「魔豆點心包」

影／高雄超大南瓜燈光秀今啟用 「怪可愛的」逾2萬人爭睹

英核子潛艦出海6個月糧食短缺 消息人士揭悲慘遭遇：可怕是唯一字眼

相關新聞

他洗澡時用「1物」自慰超爽 隔天破皮哀哀叫！醫曝關鍵原因

男性朋友「DIY」要小心！一名男網友近日在洗澡時自慰，他利用沐浴乳輔助，當下還覺得相當盡興，想不到隔天龜頭繫帶感到劇痛，醫生告訴他是因為太乾燥，所以破皮了，還特別叮囑他「不要特別用沐浴乳肥皂之類的洗龜頭或自慰，因為清潔劑會把皮脂洗掉皮膚變很乾燥，若還一直搓揉就容易破皮」。

她讚嘆林口三井二期根本是「媽媽殺手」 館內貼心設施全曝光

林口三井二期於10/23起開始試營運，館內進駐的新品牌數量眾多，除了常見的運動品牌、日系服裝外，也有知名母嬰用品「akachan honpo阿卡將本舖」，有眼尖媽媽在社團中分享自己發現的幾個百貨貼心設施。

日子過太爽才想回歸大自然？ 網酸：露營就是脫褲子放屁

近年來露營風氣蔚為流行，目前天氣秋高氣爽，正是適合露營的時候，然而有網友直言，人類破壞大自然後，又想回歸原始，露營地甚至是被人類開墾後「不自然的大自然」，狠酸「露營說穿了，就是脫褲子放屁」。

義大利人開箱「必勝客」鬼手魷魚披薩 皺眉爆粗口…笑翻網友

多次挑戰披薩極限的「必勝客」，限時推出應景的「鬼手魷魚搗蛋比薩」，集結深海魷魚鬚、皮蛋、豬血糕等食材，搭配上紅黑相間的配色，帶來詭譎又充滿趣味的萬聖節氣氛。然而近日有網友表示，點了這款披薩後，一旁義大利友人都忍不住看傻，直呼：「Holy shxt！」

萬聖節牙醫助理化身「鬼修女」 網友直呼：嚇到蛀牙都好了

每年萬聖節總是能見到各式各樣「奇裝異服」出現在大街上，就有醫師分享自己所在的「牙醫診所」內員工全部著裝上陣，不僅護士扮成鬼修女，醫師也認真喬裝打扮，恐怖又有趣畫面令網友直呼：「會嚇歪！」

他驚連「金童玉女」也有賣！ 網曝殯儀館內超商兩禁忌

便利商店帶給民眾快速、便捷的購物空間，有民眾發現現在超商不僅販售飲料、餅乾、泡麵等食物，還有蔬菜水果、租賃契約、紅包白包，就連殯儀館內的超商還會出現金童玉女，讓他直呼：「好驚人！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。