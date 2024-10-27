萬聖發糖活動！店員厭世「家長都不管」：小孩擠到櫃台東西掉下來

萬聖節即將到來，不少家長紛紛為孩子換裝，實行「不給糖就搗蛋」！不過近日一名網友抱怨，要上班本來就夠厭世了，現在還要配合店裡的萬聖節活動，打扮得跟小丑一樣，應付吵鬧的孩子。

原PO在zuvio發文指出，因為萬聖節的關係，他早上到班，突被老闆強制頭戴南瓜造型，「還叫我把一桶糖果放在櫃台前面的桌子，如果有小孩過來要糖果，就大方一點給他們，家長才有機會買東西」。

原PO不滿表示，平常已經夠討厭上班，結果現在還被迫要打扮得跟小丑一樣，「最可怕的是小孩眼裡只有糖果，叫他們不要推擠，還是推到櫃檯上的擺設掉下來，父母也沒在管。還有那種爸媽聽到糖果沒了，就說『蛤！糖果沒了喔？』有夠想扁的」。

關於萬聖節trick or treat（不給糖就搗蛋）的習俗，源自愛爾蘭地區，早期人們相信，萬聖節這天鬼魂會聚集在住家附近，所以人民不只會打扮，還會準備好吃食物，餵飽這些鬼魂，如此一來，祂們就不會傷害到人類。