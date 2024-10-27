同事集體崩潰！飲水機送修致「一特點」消失 網：不起眼功能但重要

你認為飲水機除了供水外，還有什麼重要功能呢？一名網友近日在社交平台分享，於咖哩研究社（該名網友與朋友創的社團，社課會分享吃到的咖哩菜色）社課聽到一則「哀傷」的故事，社員說原先拯救同事心靈的飲水機送修後變了樣，讓同事們集體崩潰，其他社員也因為此故事認識到飲水機別的功用。

該名網友在社交平台Threads上發文表示，近期在咖哩研究社社課聽到有人分享一則故事，對方表示自己任職的產業女生很少，飲水機成了一整天唯一會和公司員工們溫柔說話的女「聲」，對方更直呼，他們被那句「請用溫開水」拯救心靈，還增加了飲水的意願。

然而，飲水機在一次的修理後，「請用溫開水」的語音功能喪失，導致公司員工集體崩潰，社員聽完故事後，對於飲水機除了供水外還有這項功能感到震驚。

有網友認同飲水機語音功能的重要性，「療癒小物多重要！不起眼的功能多重要，這篇給廠商看到會更有信心研發療癒產品，以後飲水機會多幾句話：『辛苦了，很渴了吧，請多喝一點水身體保持健康唷～』同事：多喝5杯」。

也有人分享其他產品的語音功能帶來的感受，「我有聽過計程車司機說覺得聽到溫柔女聲導航，感覺是一種陪伴」、「我家的門常常冷漠的語音對我說，『違法開門』，然後一陣輸出嗶嗶嗶……我才真的要氣炸！我才是屋主呢」、「我研究所之前那台是會beat box的『請請請用用用溫開水、請請請按熱水鎖』，唱了幾年，後來換了啞巴，安靜了」。

有網友則提供其他拯救心靈的方法，「現在可以隨時跟chatgpt聊天會不會好一點」、「請Siri出來就好了」；有人則開玩笑道，「不要隨便公布這個產業，會被詐騙集團盯上！」