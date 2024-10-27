快訊

長者超愛「超大螢幕手機」火速消失？網曝買氣太弱：它變最佳解

影／和美吊車大王離世 近廿輛上億元吊車機具今為主人送行

MLB／道奇教頭證實大谷左肩脫臼 須進一步檢查了解身體狀況

同事集體崩潰！飲水機送修致「一特點」消失 網：不起眼功能但重要

聯合新聞網／ 綜合報導
飲水機示意圖。圖／聯合報系資料照片
飲水機示意圖。圖／聯合報系資料照片

你認為飲水機除了供水外，還有什麼重要功能呢？一名網友近日在社交平台分享，於咖哩研究社（該名網友與朋友創的社團，社課會分享吃到的咖哩菜色）社課聽到一則「哀傷」的故事，社員說原先拯救同事心靈的飲水機送修後變了樣，讓同事們集體崩潰，其他社員也因為此故事認識到飲水機別的功用。

該名網友在社交平台Threads上發文表示，近期在咖哩研究社社課聽到有人分享一則故事，對方表示自己任職的產業女生很少，飲水機成了一整天唯一會和公司員工們溫柔說話的女「聲」，對方更直呼，他們被那句「請用溫開水」拯救心靈，還增加了飲水的意願。

然而，飲水機在一次的修理後，「請用溫開水」的語音功能喪失，導致公司員工集體崩潰，社員聽完故事後，對於飲水機除了供水外還有這項功能感到震驚。

有網友認同飲水機語音功能的重要性，「療癒小物多重要！不起眼的功能多重要，這篇給廠商看到會更有信心研發療癒產品，以後飲水機會多幾句話：『辛苦了，很渴了吧，請多喝一點水身體保持健康唷～』同事：多喝5杯」。

也有人分享其他產品的語音功能帶來的感受，「我有聽過計程車司機說覺得聽到溫柔女聲導航，感覺是一種陪伴」、「我家的門常常冷漠的語音對我說，『違法開門』，然後一陣輸出嗶嗶嗶……我才真的要氣炸！我才是屋主呢」、「我研究所之前那台是會beat box的『請請請用用用溫開水、請請請按熱水鎖』，唱了幾年，後來換了啞巴，安靜了」。

有網友則提供其他拯救心靈的方法，「現在可以隨時跟chatgpt聊天會不會好一點」、「請Siri出來就好了」；有人則開玩笑道，「不要隨便公布這個產業，會被詐騙集團盯上！」

語音 飲水機

延伸閱讀

膽子好大！安晨妤體驗無人駕駛計程車 大讚1理由超喜歡

粗心父將小孩學費1萬2千忘在計程車上 中警靠電眼迅速尋回

鼓勵民眾自帶環保杯 連江縣飲水機地圖上線

教室變三溫暖！桃園傳國小用電超載 全校停電沒冷氣吹

相關新聞

他洗澡時用「1物」自慰超爽 隔天破皮哀哀叫！醫曝關鍵原因

男性朋友「DIY」要小心！一名男網友近日在洗澡時自慰，他利用沐浴乳輔助，當下還覺得相當盡興，想不到隔天龜頭繫帶感到劇痛，醫生告訴他是因為太乾燥，所以破皮了，還特別叮囑他「不要特別用沐浴乳肥皂之類的洗龜頭或自慰，因為清潔劑會把皮脂洗掉皮膚變很乾燥，若還一直搓揉就容易破皮」。

她讚嘆林口三井二期根本是「媽媽殺手」 館內貼心設施全曝光

林口三井二期於10/23起開始試營運，館內進駐的新品牌數量眾多，除了常見的運動品牌、日系服裝外，也有知名母嬰用品「akachan honpo阿卡將本舖」，有眼尖媽媽在社團中分享自己發現的幾個百貨貼心設施。

日子過太爽才想回歸大自然？ 網酸：露營就是脫褲子放屁

近年來露營風氣蔚為流行，目前天氣秋高氣爽，正是適合露營的時候，然而有網友直言，人類破壞大自然後，又想回歸原始，露營地甚至是被人類開墾後「不自然的大自然」，狠酸「露營說穿了，就是脫褲子放屁」。

義大利人開箱「必勝客」鬼手魷魚披薩 皺眉爆粗口…笑翻網友

多次挑戰披薩極限的「必勝客」，限時推出應景的「鬼手魷魚搗蛋比薩」，集結深海魷魚鬚、皮蛋、豬血糕等食材，搭配上紅黑相間的配色，帶來詭譎又充滿趣味的萬聖節氣氛。然而近日有網友表示，點了這款披薩後，一旁義大利友人都忍不住看傻，直呼：「Holy shxt！」

萬聖節牙醫助理化身「鬼修女」 網友直呼：嚇到蛀牙都好了

每年萬聖節總是能見到各式各樣「奇裝異服」出現在大街上，就有醫師分享自己所在的「牙醫診所」內員工全部著裝上陣，不僅護士扮成鬼修女，醫師也認真喬裝打扮，恐怖又有趣畫面令網友直呼：「會嚇歪！」

他驚連「金童玉女」也有賣！ 網曝殯儀館內超商兩禁忌

便利商店帶給民眾快速、便捷的購物空間，有民眾發現現在超商不僅販售飲料、餅乾、泡麵等食物，還有蔬菜水果、租賃契約、紅包白包，就連殯儀館內的超商還會出現金童玉女，讓他直呼：「好驚人！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。