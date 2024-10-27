他洗澡時用「1物」自慰超爽 隔天破皮哀哀叫！醫曝關鍵原因

男性朋友「DIY」要小心！一名男網友近日在洗澡時自慰，他利用沐浴乳輔助，當下還覺得相當盡興，想不到隔天龜頭繫帶感到劇痛，醫生告訴他是因為太乾燥，所以破皮了，還特別叮囑他「不要特別用沐浴乳、肥皂之類的洗龜頭或自慰，因為清潔劑會把皮脂洗掉，皮膚變很乾燥，若還一直搓揉就容易破皮」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他近日洗澡時自行「DIY」，過去都是以自己的體液作為潤滑輔助以自慰，這次則是利用沐浴乳解決，他直呼「洗澡滑滑的越玩越起勁，就這樣一直尻一直尻，最後大噴射超級爽」。

該網友隔天起床卻發現龜頭繫帶感到劇痛，疑似破皮，只好就醫，醫生告知他，「不要特別用沐浴乳、肥皂之類的洗龜頭或自慰，因為清潔劑會把皮脂洗掉皮膚變很乾燥，若還一直搓揉就容易破皮」，同時醫師建議他，清洗私密處時只要用水洗就好。

其他人建議，「沐浴乳尻起來很不舒服，潤滑液不貴可以買一瓶」、「用過潤滑液加飛機杯就知道手是什麼爛東西」、「不行用沐浴乳啦，找找網路，會越用越乾，最後破皮，要就用潤滑液」、「你很勇耶，下次要不要拿牙膏來打啊？還是去角質的打好了」、「清洗用沐浴乳沒差，不要搓太久，稍微清洗一下就好」、「用凡士林，摩擦係數高又保濕」。

有網友也有類似經驗，「我之前想說用沐浴乳邊洗飛機杯邊打，結果洗完後沐浴乳好像跑進去裡面了，尿尿有夠痛」、「曾經也是都用沐浴乳尻，第一次用潤滑液尻完後真的覺得相見恨晚」。