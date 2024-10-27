日子過太爽才想回歸大自然？ 網酸：露營就是脫褲子放屁

近年來露營風氣蔚為流行，目前天氣秋高氣爽，正是適合露營的時候，然而有網友直言，人類破壞大自然後，又想回歸原始，露營地甚至是被人類開墾後「不自然的大自然」，狠酸「露營說穿了，就是脫褲子放屁」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，人類為了讓自己過得舒適，破壞了大自然，用鋼筋水泥建造出城市，但又因為過得太舒適，懷念起過去野外求生的日子，於是千里迢迢跑去大自然裡面過夜，但那個「大自然」其實也是人類破壞了原始生態，弄出來的一塊「不自然的大自然」。

該網友表示，人類接著又嫌野外太不舒適，於是把家裡的各種用具又搬到大自然，試圖讓自己在野外過得跟家裡一樣舒適。他不解表示，「人類已經奪走許多動植物的家，但想回味野外生活，又跑去破壞許多動植物僅存的棲息地。這不是脫褲子放屁，什麼才是？」

不少人有同感留言，「你不懂啦，他們要拍照打卡用的，IG上面的優越感才是他們的糧食」、「看到露營都會讓我想到一句話：花錢當原始人很爽是嗎」、「最後都是在滑手機」、「說難聽，就是沒錢在山上買別墅，不然誰想露營又麻煩」、「這年頭敢講大實話的人我一定要給讚」、「登山、野營才是真露營」、「台灣的露營區基本上都是違法濫墾，露營不但對不起生態，還危害河川下游居民人身安全」。

但也有人說，「沒什麼好酸的吧，比如我喜歡野外的氣息，但要在外面過夜就覺得需要準備齊全一點，這樣比較舒服，是有惹到你嗎」、「我單靠頭腦想像無法get到露營的樂趣，但看這麼多人愛露營，我相信其中一定有些值得探索的部分」、「因為你不懂，你管人家的興趣怎樣」、「本來大家喜歡的方式都不一樣，我就喜歡精簡，15分鐘收搭完成，但我也喜歡觀摩那些搬家式露營，真的漂亮」。