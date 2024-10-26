要求商務艙「柳橙汁新鮮現榨」…乘客嗆1句讓空姐傻眼

一名空服員在社群分享，飛機上遇到的奇葩事蹟，指出近期在商務艙發飲料，被其中一名客人問「柳橙汁是新鮮現榨的嗎？」她說是柳橙壓出來的，但不是在飛機上現榨的，沒想到客人竟回嗆1句話，讓她當場傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名空服員在社群平台「Threads」表示，近期在商務艙發迎賓飲料時，有客人發問「柳橙汁是新鮮現榨的嗎？」，她回應是真的柳橙壓出來的，但不是在飛機上現榨，沒想到客人卻秒回，「我不要這個，營養都流失了」，堅持要喝現榨的柳橙汁。讓她直言「哪間航空公司有提供機上現榨果汁的，給我站出來喔！」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「請他下次在貴賓室喝飽喝滿再上機」、「商務艙應該多是鮮榨，但做不到這個客人要的現榨啊！」、「這位客人可能第一次搭商務艙」、「他是不是第一次搭飛機？」、「你吃的菜都是預製重複加熱的，你喝的果汁有可能是現榨的嗎？」。