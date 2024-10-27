高麗菜該怎麼挑？網友一面倒推「這款」：全世界最好吃

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在全聯購買高麗菜，發現有一款進口高麗菜賣到只剩2顆，讓她好奇發問「口感如何？好吃嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯發現一款在產地在越南的進口高麗菜，賣到只剩下2顆，好奇問大家「有人買過這個越南的高麗菜嗎？不知道口感如何？好吃嗎？」。

貼文一出後，多數買過的網友都不推，紛紛表示「進口的都不要買，買了之後妳會在上來問如何消滅它」、「難吃！高麗菜千萬別買進口的，即使全部的菜都爛光了」、「久煮不爛，很紮實」、「超級塑膠片！只能煮火鍋煮久一點才能吃」、「吃起來像吃紙箱」。

此外，也有不少網友推薦購買台灣的高麗菜，指出「全世界最好吃的高麗菜就是台灣品種」、「口感很重要，台灣高麗菜香、甜、脆、營養，進口太硬不好炒」、「只對台灣種的有信心」、「台灣的貴是有原因的」、「全世界只有台灣的高麗菜是好吃的，望周知」、「高麗菜只吃台灣的，進口的不敢恭維」。