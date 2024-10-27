快訊

MLB／世界大賽第3戰道奇確定布勒登板 教頭直言客場不是困擾

康芮颱風發展中 鄭明典曝偏西接近台灣關鍵

開箱影片／AI配大螢幕、抗反光超加分！Galaxy Tab S10 Ultra變最強AI平板

高麗菜該怎麼挑？網友一面倒推「這款」：全世界最好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近日在全聯購買高麗菜，發現有一款進口高麗菜賣到只剩2顆，讓她好奇發問「口感如何？好吃嗎？」。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友分享，近日在全聯購買高麗菜，發現有一款進口高麗菜賣到只剩2顆，讓她好奇發問「口感如何？好吃嗎？」。示意圖／聯合報系資料照片

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在全聯購買高麗菜，發現有一款進口高麗菜賣到只剩2顆，讓她好奇發問「口感如何？好吃嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯發現一款在產地在越南的進口高麗菜，賣到只剩下2顆，好奇問大家「有人買過這個越南的高麗菜嗎？不知道口感如何？好吃嗎？」。

貼文一出後，多數買過的網友都不推，紛紛表示「進口的都不要買，買了之後妳會在上來問如何消滅它」、「難吃！高麗菜千萬別買進口的，即使全部的菜都爛光了」、「久煮不爛，很紮實」、「超級塑膠片！只能煮火鍋煮久一點才能吃」、「吃起來像吃紙箱」。

此外，也有不少網友推薦購買台灣的高麗菜，指出「全世界最好吃的高麗菜就是台灣品種」、「口感很重要，台灣高麗菜香、甜、脆、營養，進口太硬不好炒」、「只對台灣種的有信心」、「台灣的貴是有原因的」、「全世界只有台灣的高麗菜是好吃的，望周知」、「高麗菜只吃台灣的，進口的不敢恭維」。

高麗菜

延伸閱讀

全聯1款醬油特價...婆媽喊「滷肉不死鹹」推爆：都定期囤貨

全聯這款熟食「大人小孩都愛」 老饕大推：蔥油是靈魂醬汁

立刻秒殺！全聯1款甜點好吃又便宜 一票人激推：打折只要35元

她逛全聯見金莎巧克力「1特殊公告」 知情人：奧客害的

相關新聞

高麗菜該怎麼挑？網友一面倒推「這款」：全世界最好吃

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在全聯購買高麗菜，發現有一款進口高麗菜賣到只剩2顆，讓她好奇發問「口感如何？好吃嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

要求商務艙「柳橙汁新鮮現榨」…乘客嗆1句讓空姐傻眼

一名空服員在社群分享，飛機上遇到的奇葩事蹟，指出近期在商務艙發飲料，被其中一名客人問「柳橙汁是新鮮現榨的嗎？」她說是柳橙壓出來的，但不是在飛機上現榨的，沒想到客人竟回嗆1句話，讓她當場傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

太好吃！陸客來台吃到1道菜 驚呼「發明人是天才」：恨不得有2個胃

台灣美食眾多，有不少外國客慕名而來。有陸客近日到了一家位於大稻埕的餐廳用餐，結果吃到了一道料理後驚為天人，表示「好吃到恨不得長兩個胃」，並直呼發明這道菜的人簡直是天才。

提早過萬聖節？ 網友目擊美甲師配戴詭異面具直呼：會嚇哭

一年一度的萬聖節將至，不少民眾提前發揮創意、著裝打扮，期盼著能在10月31日共襄盛舉，有網友就被美甲師特殊的裝扮給嚇到，影片內容引發網友熱議。

一個人離鄉背井好孤單 他收到父親寄「整箱親製麵包」好感動

不少學生在高中畢業後會選擇離鄉背井到不同的城市去念大學，但和「家」分隔兩地總是讓人感到思念與寂寞。有網友分享自己的父親從南部寄了一整箱親手做的麵包給北漂的他，感動的畫面引發網友熱議。

上下課時間學校周遭總是交通癱瘓？ 網友討論台日文化差異

台灣在上下課時間總是能在校門口見到不少家長接送的景象，除了開車、騎機車之外，也有家長會陪著孩子走路散步回家。有網友發現在日本有些學校會禁止家長到校接送孩童，極大的文化差異引發網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。