太好吃！陸客來台吃到1道菜 驚呼「發明人是天才」：恨不得有2個胃

台灣美食眾多，有不少外國客慕名而來。有陸客近日到了一家位於迪化街附近的餐廳用餐，結果吃到了一道料理後驚為天人，表示「好吃到恨不得長兩個胃」，並直呼發明這道菜的人簡直是天才。

一名大陸網友在社群平台「小紅書」以「第一次來台灣，好吃到恨不得長兩個胃」為題發文，他表示到了一家迪化街的餐廳用餐，吃到了「龍蝦三明治」這道菜，甜而不膩、酥而不油，是一道很奇妙的「中式料理」，也大讚「發明的人簡直是天才」。

另外他也指出，另一道鍋燉的台式湯品，每一口喝下去都是滿滿的膠原蛋白，點心的奶皇包子也是非常軟嫩細膩，看一眼連心都鬆軟了。

此文發出後也引起網友暴動留言，「看起來好好吃呀，到底哪時候才能去台灣旅遊」、「天啊，第一次來台灣就找到這間餐廳，你一定有厲害的當地朋友」、「再多胃都不夠吃，從北吃到南最爽」、「小時候參加喜宴最喜歡的一道菜，現在都吃不到了」。

原Po也有貼出照片，這家餐廳是位於大稻埕的賓王大飯店，是一間老餐廳，散發著濃濃的復古味，特別的是裡面還有「那卡西」可以預約，在包廂內唱歌，菜單的價格也相當經濟實惠，是不少人聚餐的好地點。