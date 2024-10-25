提早過萬聖節？ 網友目擊美甲師配戴詭異面具直呼：會嚇哭

一年一度的萬聖節將至，不少民眾提前發揮創意、著裝打扮，期盼著能在10月31日共襄盛舉，有網友就被美甲師特殊的裝扮給嚇到，影片內容引發網友熱議。

一名網友在Threads上發布了一則影片，只見影片中一名女子正在做美甲，對面的美甲師竟在施作全程戴著MOMO的面具（詭異的臉出自一座鳥女雕像），並時不時擺出浮誇的動作，令原PO嚇的將畫面轉貼上網，直呼：「不要鬧了，我會嚇哭」。

影片曝光後引來不少網友留言回應，「會做惡夢的感覺欸哈哈」、「我會想用修好的指甲抓他」、「也太新潮了」、「好可怕！感覺手隨時會被鋸掉」、「他拿起來看手的時候我笑瘋了」、「不敢直視」。

也有人歪樓表示，「這美甲師滿滿的節日儀式感」、「炸可愛的」、「您好，我是一名髮型師，有需要免費幫您剪瀏海嗎」、「連撥瀏海都好絲滑」。

而民眾進行萬聖節裝扮時也要特別注意，一些狀況下可能在大眾運輸內通行會受阻，北捷近期公告旅客若特殊裝扮需避免三穿搭「過於暴露、過於血腥或過度恐怖」，若扮裝過度北捷將拒載；而萬聖節變裝者如配戴刀槍道具，以致難以辨別真偽或未能收好，桃捷則會在進站前特別檢視，若道具有危險性或長度體積會造成他人重大不便，就會拒絕提供服務。