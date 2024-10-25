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一個人離鄉背井好孤單 他收到父親寄「整箱親製麵包」好感動

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享自己的父親從南部寄了一整箱親手做的麵包給他，感動的畫面引發網友熱議。示意圖／ingimage
有網友分享自己的父親從南部寄了一整箱親手做的麵包給他，感動的畫面引發網友熱議。示意圖／ingimage

不少學生在高中畢業後會選擇離鄉背井到不同的城市去念大學，但和「家」分隔兩地總是讓人感到思念與寂寞。有網友分享自己的父親從南部寄了一整箱親手做的麵包給北漂的他，感動的畫面引發網友熱議。

一名網友在Threads上發布了一段影片，只見畫面中滿滿一整箱都是父親的手作麵包，他感嘆表示：「你爸擔心你讀大學肚子餓，所以寄一堆他做的東西，還上大學嗎家人們，眼淚先兩滴」。

影片曝光後引發網友熱議，不少人感到很羨慕，「感覺好好吃」、「月底了，我的願望就是擁有這一箱」、「好幸福~還可以拿去交朋友！」、「要哭了，想我爸媽了，等等馬上回家」、「有一種餓叫『爸爸認為你餓』」。

也有網友深有同感，同被家裡的愛所感動，「30歲的現在，爸爸也寄了一堆肉上來，我們是什麼很被寶貝的人嗎」、「上次爸媽直接給滿滿蛋黃酥綠豆椪，都快吃不完」、「好幸福，巧妙的塞滿，這是真愛啊！」

由 @isabellathatgirll 發佈
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家人 麵包

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