上下課時間學校周遭總是交通癱瘓？ 網友討論台日文化差異

台灣在上下課時間總是能在校門口見到不少家長接送的景象，除了開車、騎機車之外，也有家長會陪著孩子走路散步回家。有網友發現在日本有些學校會禁止家長到校接送孩童，極大的文化差異引發網友討論。

一名網友在PTT論壇上以「日本小學生上下課禁止家長接送」為題發文，表示自己看了日本華僑分享生活的影片，不管台灣還是中國，華人家長接送小孩子上下課都是很普遍的事情，但在日本似乎不是如此，有些學校甚至會禁止家長到校接送小孩。

原PO經查證後發現，校方主要是擔心太多車輛會影響交通，也有少數學校會特別設置接送專區，但也因這項特殊的文化差異與禮儀，日本的孩童們很早就習慣自行上下課了。

文章內容曝光後引發網友討論，有人認為日本的治安與交通相比台灣較為安全，「去日本的時候還看到路口電線桿上有設置旗子，供每個點的大人幫忙顧小孩過馬路」、「日本學區比較小吧」、「如果我有小孩，也不敢讓他們自己回家，日本是太守法又規劃好」。

也有不少網友抱怨台灣的交通環境與治安難以讓人放心，「老一輩也都自己上學，聽說是陳進興事件後家長就堵在門口了」、「違停只是基本，並排逆向什麼都有」、「交通這麼爛我還真的不敢讓小朋友自己走去上學，感覺被撞死機率超高」。