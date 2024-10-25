看婦產科被問「有無性經驗」 妹子老實回答反讓醫生嚇到抬頭

女性朋友多少都有到婦產科檢查的經驗，檢查時醫生也會例行性地詢問一些問題，不過有一名30歲的女網友表示最近去看醫生時，被問到是否有性行為，她回答沒有，反倒讓醫生感到很驚訝，女網友不解「這有很奇怪嗎？」

原PO在Dcard發文說最近因為經期不順，於是到婦產科就醫。一開始女醫生態度很平淡，接著例行性問道有沒有性行為，她則回答沒有，醫生聽了很驚訝地抬頭看了原PO，再看看病例單，然後又問「從小到大都沒有？」，原PO很果斷地說「對，沒有」，醫生這時才意識到自己態度有點失禮不專業，「喔…沒有啦，這個是一般都要問的」。

原PO表示這不是自己第一次看婦產科，就算沒看過也能理解為什麼要問這個問題，但還是不太能理解為何醫生要這麼驚訝，「30歲沒性經驗很少見嗎？應該也是有吧，幸好我有戴口罩」。

貼文引起不少共鳴，許多女性朋友也有相同經驗，「沒有很正常吧？」、「我還遇過我回覆後問我為什麼的」、「之前健檢也是，說沒經驗後兩位女醫生嚇一跳趁我換衣服時在外面竊竊私語，搞得我好像不是正常人一樣」、「超排斥去婦產科…33歲曾經被櫃檯阿姨用驚訝眼神與語氣講，就已經很尷尬了，現在更不敢去了」、「我懂這感受，因為我也是每次看婦產科被問這個之後，就能感覺氣氛有些僵硬」。

有人則解釋主要是為了避免醫療糾紛，所以醫生一定要先詢問是否有性行為過，「到婦產科看診，若醫師詢問有無性行為過一定要實話告知喔，因為有可能會執行侵入性治療」、「確實都會問，這是很正常的，其中最常聽到的說法，如果妳沒有過性行為，醫生在執行觸診的時候可能會有所限制或是要額外注意，還有性行為的頻率等等會影響荷爾蒙」、「因為像陰道超音波要鴨嘴侵入，所以都會問，確實是怕有醫療糾紛」。