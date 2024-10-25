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庶民美食「皮蛋豆腐」評價兩極 1吃法掀起論戰：為何要廚餘化

聯合新聞網／ 綜合報導
皮蛋豆腐。圖／聯合報系資料照片
皮蛋豆腐。圖／聯合報系資料照片

台灣有不少美味的庶民小吃，例如滷肉飯、皮蛋豆腐、咖哩飯等等，然而拌或不拌各有擁護者。有一名網友好奇大家吃皮蛋豆腐是否會攪拌在一起混著吃，貼文引起不少爭議，多數人坦言拌在一起很像「噴（餿水）」。

原PO在PTT發文表示，台灣非常常見的經典美食皮蛋豆腐評價很兩極，有人愛也有人不喜歡，吃法也分兩派，有完整派和攪拌混合兩種，他好奇想問大家「皮蛋豆腐你是拌或不拌哪個？」

貼文一出，多數人無法接受皮蛋豆腐攪拌在一起，「完整派，攪得稀巴爛是在吃噴喔」、「攪拌超噁，絕對要吃完整的。先吃皮蛋再吃豆腐」、「攪爛跟噴一樣，豆腐就是吃那個口感」、「攪拌後那個樣子還能叫食物嗎？」、「完整派，吃下去那個後勁真的會愛上」、「一整顆（皮蛋）吃下去比較爽」、「為什麼要把食物廚餘化呢？」、「攪拌之後活像是人反芻出來的產物，我不行」、「攪拌後的味道比較差，口感都混在一起了，試過後還是不拌的好」。

但也有偏愛攪拌的網友力挺，「用湯匙把皮蛋弄碎然後跟豆腐拌開，配飯吃超好吃耶」、「攪拌派，攪拌後整個味道才會融為一體，不拌的味道吃起來毫無整體性，不過攪拌派必須是醬油、香油、醋，醬油膏絕對不行」、「皮蛋豆腐攪拌加肉鬆超爽的」、「我不只攪拌皮蛋豆腐，拌完後還加到滷肉飯上面一起拌，整碗攪拌均勻真是人間美味，不要管賣相的話…」。

小吃 皮蛋

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