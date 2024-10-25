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你也要爬下水道聽周杰倫演唱會嗎？IKEA小編力推1產品笑翻萬人

聯合新聞網／ 綜合報導
周杰倫演唱會15萬張票五分鐘內完售。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫演唱會15萬張票五分鐘內完售。圖／杰威爾音樂提供

天王周杰倫年底將在大巨蛋舉辦演唱會，日前門票才開賣5分鐘，15萬張票隨即搶購一空，許多人哀號根本搶不到，網路上更有人發起「爬進大巨蛋下水道聽周董演唱會活動」，吸引上萬人參與。時常參與時事議題的知名家具賣場IKEA這次也沒有錯過，小編在臉書PO出下水道照片，除了提醒大家走在下水道要帶一盞燈外，也順便替自家產品打廣告，讓不少人看了笑翻。

IKEA臉書昨天（24日）PO出一張下水道的照片，上面還搭配著LED燭台造型裝飾燈的圖案，文案寫著「你不想一直走在黑暗地下道？帶上這個吧」，小編還幽默地說，「往演唱會的路有點暗，記得帶上一盞燈」，貼文引起眾人熱議。

至於商品資訊，小編也在留言區提醒大家，這款造型燈要裝電池，沒有線的問題，IKEA還有很多種選擇，歡迎大家來選自己喜歡的，行銷手法獲得逾萬人按讚。

網友們留言一片叫好，「真的要幫文案加薪」、「哈哈哈，小編很會」、「越暗的地方，你越亮」、「小編一直沒有讓我失望」、「現在地下道已滿，要推薦通風口可以用的道具」、「這燈什麼時候開賣？這幾天有加強練手速，應該搶得到了」、「太佛心了，黃牛票一張20萬，這盞燈不用300塊」、「搶不到門票，但是搶得到燈」。

IKEA 周杰倫 演唱會

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