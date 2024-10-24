進飯店房間先敲門說「打擾了」 陸網疑惑：為啥台灣人都這樣？

台灣人出國住宿進房前，常會先敲門再開房門，但沒有這種習慣的國家地區民眾似乎難以理解。一名多在大陸與瑞典生活的網友便發問「是什麼原因啊？」，沒想到真的是台灣人的旅遊小常識。

大陸社群一名叫「Kanelbulle（肉桂捲）」網友於小紅書上好奇發問，「台灣人進入飯店房間都先敲門說『打擾了』，是什麼原因啊？」，並標籤「#文化差異」，他的ID發文多在瑞典與大陸四川兩地之間，似乎對台灣的此舉習慣有點不了解。

貼文吸引不少台灣網友回應，共近500個留言。大家紛紛回答，「因為可能有鬼」、「一種玄學靈異原因」、「跟裡面的好兄弟打聲招呼」。

原PO追問「酒店有鬼是有什麼說法嗎？」，台灣人則回答「台灣大部分相信道教」、「空氣不易流通的空間可能會聚集一些好兄弟，會沖馬桶轉換新氣場」、「我們小時候都看鬼故事長大的，這點算是普及的旅遊小常識」，甚至有港澳、廣東以及馬來西亞的網友說自己國家地區也有敲門習俗。

不過，也有台灣人直言「迷信」、「也有不在意的啦，我從來不敲門」、「除了台灣10大猛鬼酒店要敲門，其他其實不用」，學過酒店管理的福建網友則詳細解釋，敲門的目的一是提醒房裡的鬼神「我要進來囉，你們快走」，二是怕房裡還有人在，因為早期酒店是人工登記會出錯，亦或房務人員也在裡面打掃、休息。

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