聽周杰倫還有機會？大巨蛋3大職缺 網驚：真有博碩士投履歷

周杰倫準備搶攻台北大巨蛋前掀起全台搶票潮，演唱會門票秒殺讓囂張黃牛喊價到最高30萬元，讓網友忍不住發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」活動。不過，人力銀行拋出另一種選擇，幽默說「機會不就來了嗎」，安慰粉絲別灰心。

104人力銀行搭上話題昨（23）日於臉書粉專發文表示，「沒搶到周杰倫演唱會門票？別灰心，機會不就來了嗎」，列出3類職缺，有假日活動清潔人員，時薪200~220元，需求人數30~99人；服務台人員，時薪200~220元，需求人數2~3人；夜班保全，月薪4.4萬元，需求人數5人。

目前應徵最熱門的職缺依序為假日活動清潔人員已有30人以上應徵，學歷分布為博碩士3%、大學41%；服務台人員有11~30人應徵，學歷分布為博碩士 8%、大學40%；夜班保全一樣有11~30人應徵，學歷分布為博碩士24%、大學35%。以上3類職缺年齡層幾乎集中於30歲以下族群。

粉絲們認真分析，「這三個，清潔人員最好，也是最有可能碰到明星的」、「職缺都很熱門耶，還真的有博碩士投遞」、「可能那天服務人員都是碩、博士學歷」、「沒有舞台上的工作，但是真的有在徵清潔員」，還改編起歌詞「天青色等煙雨，而我在掃地」。

不過，也有網友擔心「結果都在外面指揮掃地」、「上班四天就爆離職潮」、「結果被排休，別家是績優擇休，這家是績優擇班」。