無敵幸運兒！抽中星宇股票又搶到周杰倫 她興奮轉運「沒白衰」

星宇航空股票抽籤與周杰倫演唱會搶票是近期兩大熱門活動，一名女網友在Dcard發文透露，她不僅抽到了星宇航空的股票，昨（23）日從中午到下午3點左右，還陸續搶到了共4張價格不等的周杰倫演唱會門票，讓網友既羡慕又難過「為何有票的都不是自己」，並紛紛求她轉讓周杰倫演唱會最低票價的1880元門票。

星宇航空(2646)將於明(25)日掛牌上市，日前放榜的個股申購抽籤，中獎機率在汰除不合格者後提高到2.48%，若以台股開戶股民1309萬8939人計算，相當於每7.6個人就有1人參加抽籤；而昨日中午開賣的周杰倫演唱會門票也是十分難搶。該名女網友在21日發文慶祝星宇中籤之後，昨日晚間再以「抽到星宇航空又搶到周杰倫的票」為題，分享自己的好運氣。

對於抽中星宇航空股票，原po表示：「真的沒想過會中籤，網路上查說2.48%的中籤率，我們6個朋友都跑去抽，只有我中籤！」並感嘆道：「一直以來我都蠻衰的，感覺運氣都用在中籤上了，謝謝星宇每年都讓我賺錢。」從原po秀出的證券成交記錄來看，目前損益為獲利9133元。

女網友在抽中星宇航空股票後，隔兩日又如願買到周杰倫演唱會4張門票，她說自己昨日從中午一開始就搶到最貴的6880元很前面的2張門票；在下午3點清票時，又搶到2張票價最低、1880元的門票。

原po稱自己像是在用陽壽搶東西，因為前陣子的運氣都很不好，今年6月還出過車禍，直呼「不枉費前陣子我真的超衰」。如今時來運轉，接連抽到星宇、搶到周杰倫，似乎在暗示自己可以將股票所賺的錢拿去買演唱會的門票。

網友見文紛紛羡慕「拜託求讓票」、「求1880元的兩張」、「太扯⋯我怎樣都買不到」、「幾十萬人的運氣都給了妳」。也有人認為原po利用下午3點清票時段搶購相當聰明，紛紛跪求「搶票攻略」。