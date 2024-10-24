快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

為周杰倫升級1G光纖！Joeman高呼「買到了」 下秒發現悲劇

聯合新聞網／ 綜合報導
Joeman為搶下周杰倫演唱會的門票，特地將公司的網速升級到1G光纖。圖擷自Joeman短影音
Joeman為搶下周杰倫演唱會的門票，特地將公司的網速升級到1G光纖。圖擷自Joeman短影音

周杰倫演唱會昨(23)日中午開賣15萬張門票瞬間秒殺，不少歌迷心痛沒搶到票，YouTuber Joeman昨日中午透過影片曝光公司內部的搶票實況，一開始還聽到Joeman興奮呼喊：「我買到了！買到了」，隨後螢幕竟跳出「已售完」的畫面。

Joeman在搶票前數分鐘起身向鏡頭表示：「現在全公司在備戰狀態，我們準備要來搶周杰倫的票」，並在影片中寫下：「周杰倫演唱會開賣！給大家看看中華電信1G光纖專線的威力」。

然而他在開賣前4分鐘才註冊成為會員，且表示自己在這緊張時刻打字都會抖。待時間一到公開啟售時，公司內有男員工一度以手機進到選位畫面，但往下一拉卻是空白一片，待數名員工全數摃龜後，唯獨Joeman的曲面電腦螢幕進入為4張票選位的畫面。

Joeman邊雙手以掌合十祈求邊狂喊：「周杰倫！周杰倫」，但螢幕最終停在藍圈圈不斷旋轉的畫面。

接著Joeman高喊：「我買到了！買到了」，待鏡頭照到Joeman的電腦螢幕後，才發現Joeman指的兩張門票是11月26日的Podcast節目《百靈果》的週二夜脫口秀，搶不到周杰倫演唱會的門票後，讓Joeman一度趴在桌上哀號：「錯過周杰倫和彈頭」、「搶不到啦！」。

據了解，Joeman為了搶下周杰倫演唱會的門票，特地將公司的網速升級到1G光纖，網友紛紛留言「看標題，差點聯絡中華電信」、「差點要辦1G了，中華電信業配應該要找你」，「連九妹都買不到杰倫的票，我還有什麼好難過的？」、「你們1G光纖都沒搶到，我去網咖當掉就安慰多了」。

Joeman 中華電信 光纖 周杰倫 演唱會

延伸閱讀

母女4人都是她！48歲婦扮「戀愛詐欺師」 1人分飾3胞胎拐騙適婚男

韓國瑜民調上演奇蹟式復活！郭正亮曝關鍵：與「鬥雞」賴清德成對比

雨天裡的溫暖！學童搭錯車 公車司機給車資、女乘客相陪助他到校

男感嘆中年看透「人為了錢而活」 網友安慰：過好自己就好

相關新聞

進飯店房間先敲門說「打擾了」 陸網疑惑：為啥台灣人都這樣？

台灣人出國住宿進房前，常會先敲門再開房門，但沒有這種習慣的國家地區民眾似乎難以理解。一名多在大陸與瑞典生活的網友便發問...

聽周杰倫還有機會？大巨蛋3大職缺 網驚：真有博碩士投履歷

周杰倫準備搶攻台北大巨蛋前掀起全台搶票潮，演唱會門票秒殺讓囂張黃牛喊價到最高30萬元，讓網友忍不住發起「爬進大巨蛋下水道...

無敵幸運兒！抽中星宇股票又搶到周杰倫 她興奮轉運「沒白衰」

該名女網友在21日分享星宇中籤的po文之後，於昨(23)日晚間又再以「抽到星宇航空又搶到周杰倫的票」為標題，分享自己的好運氣。

為周杰倫升級1G光纖！Joeman高呼「買到了」 下秒發現悲劇

杰倫演唱會昨(23)日中午開賣15萬張門票瞬間被秒殺，不少歌迷心痛難忍沒搶到票的心情，YouTuber Joeman昨日中午透過臉書曝光公司內部的搶票實況，一開始還聽到Joeman興奮呼喊：「 我買到了！買到了」，隨後結帳畫面竟跳出「已售完」的畫面，

在拓元練了1個月！他搶到4張周杰倫特區票 公開6技巧：成功率至少80%

流行樂壇天王周杰倫將於12月5日至8日在台北大巨蛋開唱，23日中午一開賣就秒殺，下午釋票依舊瘋搶，四場皆一票難求。一名網友分享搶票技巧，引起熱烈討論。

一秒崩潰…妹子曝北捷藍線「恐怖威力」 網狂點頭：根本強颱等級

台北捷運方便又快速，成為不少民眾仰賴的交通工具。不過一名女網友在「Threads」透露，每次只要搭乘北捷板南線，辛苦整理好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。