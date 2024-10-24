為周杰倫升級1G光纖！Joeman高呼「買到了」 下秒發現悲劇

周杰倫演唱會昨(23)日中午開賣15萬張門票瞬間秒殺，不少歌迷心痛沒搶到票，YouTuber Joeman昨日中午透過影片曝光公司內部的搶票實況，一開始還聽到Joeman興奮呼喊：「我買到了！買到了」，隨後螢幕竟跳出「已售完」的畫面。

Joeman在搶票前數分鐘起身向鏡頭表示：「現在全公司在備戰狀態，我們準備要來搶周杰倫的票」，並在影片中寫下：「周杰倫演唱會開賣！給大家看看中華電信1G光纖專線的威力」。

然而他在開賣前4分鐘才註冊成為會員，且表示自己在這緊張時刻打字都會抖。待時間一到公開啟售時，公司內有男員工一度以手機進到選位畫面，但往下一拉卻是空白一片，待數名員工全數摃龜後，唯獨Joeman的曲面電腦螢幕進入為4張票選位的畫面。

Joeman邊雙手以掌合十祈求邊狂喊：「周杰倫！周杰倫」，但螢幕最終停在藍圈圈不斷旋轉的畫面。

接著Joeman高喊：「我買到了！買到了」，待鏡頭照到Joeman的電腦螢幕後，才發現Joeman指的兩張門票是11月26日的Podcast節目《百靈果》的週二夜脫口秀，搶不到周杰倫演唱會的門票後，讓Joeman一度趴在桌上哀號：「錯過周杰倫和彈頭」、「搶不到啦！」。

據了解，Joeman為了搶下周杰倫演唱會的門票，特地將公司的網速升級到1G光纖，網友紛紛留言「看標題，差點聯絡中華電信」、「差點要辦1G了，中華電信業配應該要找你」，「連九妹都買不到杰倫的票，我還有什麼好難過的？」、「你們1G光纖都沒搶到，我去網咖當掉就安慰多了」。