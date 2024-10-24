在拓元練了1個月！他搶到4張周杰倫特區票 公開6技巧：成功率至少80%
流行樂壇天王周杰倫將於12月5日至8日在台北大巨蛋開唱，23日中午一開賣就秒殺，下午釋票依舊瘋搶，四場皆一票難求。一名網友分享，他要搶周杰倫演場會的票，於是在售票網練習搶票練了一個月，開賣當日終於買到票，他也公開「搶票小技巧」，希望大家都能搶票成功。
一名網友在threads發文，他想去周杰倫的演唱會，於是在拓元售票網日夜不停演練了1個月，在搶票當日終於買到4票特區票並公開「搶票小技巧」，按照脆友和他分析出來的方式，身邊朋友的成功購票率達到80%以上。
原po分享6個搶票小技巧，1.用電腦搶！2.驗證碼要看準，不要慌慢慢打對。3.電腦一定要重開機，網頁只留下拓元。4.選位不要選太前面的區域，前面都被黃牛包牌了。5.轉圈圈要耐心等，不要跳開。6.不要太多人同時用同一個網路搶票，會塞車」。
不少網友分享搶票戰況，「我用手機20分鐘就買到了」、「沒搶到超難過」、「真的好強」、「今天一按下立即購票直接403 forbidden，下午三點被抓去開會了～ 嗯… 連搶的機會都沒有…好喔，本來想說體驗看看杰倫到底會多塞」、「我的圈圈也轉了20分鐘，到底要等還是要關掉重來」，對此，原po也回應，「只能等，我等了7分鐘才轉出來有票！」
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