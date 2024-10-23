一秒崩潰…妹子曝北捷藍線「恐怖威力」 網狂點頭：根本強颱等級

台北捷運方便又快速，成為不少民眾仰賴的交通工具。不過一名女網友在「Threads」透露，每次只要搭乘北捷板南線，辛苦整理好的裙子、頭髮就會立刻被吹亂，忍不住直呼「女生一秒崩潰的殺手」。

原PO說明，由於北捷板南線大部分車站都是「半高式月台門」，只要列車一進站，就會帶來一陣大風，掀起自己整理好的頭髮與裙子，「沒有搭過藍線的人一定不懂它的威力，女生一秒崩潰的殺手」。

原PO在留言區透露，每次車子一來，自己都會不知道該先拯救瀏海還是裙子，有時裙子飛起來後，還會被旁邊的路人看到，非常尷尬。另外，她指出機捷的風也不容小覷，開玩笑表示「機捷根本颱風在旁邊」。

貼文一出，立刻掀起許多人共鳴，還有網友直接跑到板南線實測並拍片，「燈一亮，裙子要立馬夾好，不然整排都是瑪麗蓮夢露」、「看到在閃紅燈的時候，手就會自動壓頭髮跟帽子，不然頭髮一定會亂，或是帽子直接飛走」、「髮型破壞者，下一個強颱要不要取名『板南線』」、「超有感！每次都不知道到底要先護頭髮還是先夾裙子，煩死」。

對此有內行人出來解答，「因為車子行駛在隧道，會帶動裡面空氣產生快速流動，車子進站就感受到風很大」、「半高式月台門都會啦，都是全包式月台門就不會了」、「沒有全罩式，風很大」。

據了解，板南線上僅有「南港展覽館站」與「頂埔站」使用全高式月台門。臉書粉絲專頁「新北捷運局」曾指出，捷運月台門大致分成4種，分別是無閘門式、半高式、全高鏤空式及全高式，而在板南線較常見的半高式月台門，高度自月台地板完成面向上高度為150公分。