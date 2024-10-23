一到日本關西衝京都？他納悶「明明大阪近又好逛」 一票人反揭重點

台灣人喜歡出國旅遊，其中「日本」更是許多人的首選。一名網友在PTT表示，自己發現大部分台灣人一到關西機場，都會選擇花一小時坐機場特快車前往京都，而非較近的大阪，於是他不解提問「就住在大阪不好嗎？台灣人到底在想啥？」

原PO以「為啥台灣人一到關西機場都喜歡直衝京都？」為題稱，多數台灣人抵達日本關西機場後，就會坐一個多小時的機場特快車直衝京都，但明明只需花30分鐘就能到大阪，不解大家為何捨近求遠。他指出，坐車到京都後，天色已變得較晚，先到大阪的話，則可以直接開始逛街，「就住在大阪不好嗎？台灣人到底在想啥？」

貼文一出，許多網友比較兩地差異，「我上個月去，真的一堆老人直衝京都」、「京都連日本人都會定期去深度旅遊，就知道歷史內涵是一般觀光勝地比不上的」、「京都去一次覺得普普，大阪超多好吃、好玩、好逛的，我愛大阪」、「年輕人才去大阪吧，買潮牌」、「大阪就環球影城跟梅田道頓堀能去」。

還有人指出交通因素才是影響行程安排的重點，「因為大阪是購物行程，當然是排回程離機場近」、「當然是先京都再大阪，沒被環狀線搞過嗎？」、「先去京都再去大阪，回國時到機場比較穩，haruka（關西機場特快車）動不動就人身事故」、「因為大阪是購物站」。

除了京都與大阪外，近日「國家地理」雜誌推薦全球25個最佳旅遊勝地，其中「金澤」是日本唯一入選的地區。雜誌表示，因為京都湧入太多遊客，當地政府正關閉祗園區的某些街道，但到金澤觀光不只不用人擠人，還能體驗傳統風情，與參觀日本3大名園之一的兼六園以及江戶時代武士區。