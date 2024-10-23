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文化衝擊！外國客揭台人「不良習慣」 傻眼嘆：超級噁心

聯合新聞網／ 綜合報導
有外國網友發現多數台灣人上廁所後，都只用清水洗手。示意圖／ingimage
有外國網友發現多數台灣人上廁所後，都只用清水洗手。示意圖／ingimage

每個國家的人生活習慣不盡相同，不少觀光客到其他地方旅遊時都會感到文化衝擊。近日，有外國網友在「Reddit指出，他發現多數台灣人上廁所後，都只用清水洗手，忍不住納悶詢問「為什麼這裡有這麼多人洗手時不用肥皂？」

原PO表示，他觀察到多數台灣人有一個習慣，明明大部分化妝室都有提供肥皂，但許多人上完廁所後，卻都只用清水洗手。他指出，不管是大人或小孩，大家似乎都沒有用肥皂洗手的習慣，自己本來還以為在新冠疫情過後，所有人都會更注意衛生，不解提問「為什麼這裡有這麼多人洗手時不用肥皂？」

貼文一出，引起不少人討論，「在台灣，人們從不使用肥皂，看到有人正確洗手的情況極為罕見」、「我也看過台灣人洗手不用肥皂，一開始我真的以為看錯，因為我認為新冠疫情會讓人們在洗手和衛生方面更加注意」、「我也注意到了這一點，我3年前搬到台灣，至今沒見到超過10個人在廁所用肥皂洗手」、「我曾在4個國家生活過，我對台灣人們不用肥皂洗手感到震驚，太噁心了」。

還有網友認為台灣人的衛生習慣本末倒置，「這確實非常奇怪，至今仍有許多人戴著口罩，但洗手時卻不使用肥皂」、「台灣人習慣用酒精、乾洗手作為替代品，但它不像肥皂那樣可以去除污垢或細菌」、「這讓我很困惑，因為那裡的許多人仍然戴著口罩，但卻忽略了正確的洗手方式」。

部分網友則分享自己詢問台灣朋友所得到的答案，「很多台灣人抱持著公共肥皂很髒的觀念，所以只會用清水洗手」、「我老婆說，這與『害羞』有關，因為有些人會認為小便只需用水洗手，但在大便完後肯定會用肥皂洗手」、「因為不在乎，就是這麼簡單」。

Reddit 台灣人 生活習慣

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