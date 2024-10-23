男人須有車？她指外出「不求人」重要 一地用路人喊：別浪費生命

有汽車不僅方便去任何想去的地方，更不會受到天氣、誤點等因素困擾。一名女網友發文，他男友有汽車，只要下雨就會開他的車出門，覺得騎車跟開車有不同的浪漫，但也詢問網友：「大家覺得男生有自己的車重要嗎？」

一名女網友在PTT發文，表示她自己覺得男人有自己的車蠻重要的，要去哪裡都比較方便，不怕開家裡的車擔心家人要用、租車也不是身邊隨時都有車可以租。但她也表示不是說一定要汽車，有機車也很好，只要有個代步工具、不需要「有求於人」就好。

原PO表示，她自己也有機車，平時也不覺得要麻煩別人，只是覺得交通工具真的是男生必備的東西，不然要去哪都要搭車什麼的真的很麻煩。她男友剛好有汽車，如果遇到下雨或是遠程就會開他的車，平時上班他們也是騎車去，認為「騎車跟開車有不同的浪漫」，接著詢問網友：「大家覺得男生有自己的車重要嗎？」

此文一出，不少網友同意原PO，認為有汽車真的很方便，「感覺男生有汽車是蠻基本的會方便很多」、「我覺得蠻重要的」、「有車去哪裡都方便」、「光下雨上班，從地下室開車跟拿雨傘走去擠大眾運輸，感覺就差很多了」、「有小孩就幾乎一定要有車」、「如果買得起也養得起，那就先買」。

但也有網友表示，住台北不一定要有車，「去台北市一律不開車」、「台北應該就租車就好了」、「台北光停車跟塞車要浪費多少生命在馬路上」、「台北可以上下班不用非要自己開車」、「看住哪裡，台北找車位浪費生命」、「在台北市開車根本搞自己」、「台北不需要有車，租車超方便」。