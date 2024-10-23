長輩一句「要給錢嗎？」…她出國代購嘆尷尬 網指少做一件事

不少人出國遊玩時，會被親朋好友請託買東西。一名女網友發文抱怨，她出國回來後長輩才託她買口紅，等她下次出國買回來後，長輩卻詢問她是否要給錢，讓她感到很尷尬，「跟他收錢又覺得不好意思，有人情壓力，搞得我完全不想回老家了」。

一名女網友在Dcard發文，表示她三個月前出國，親戚長輩在回國後才跟她說能否在免稅店帶一條口紅，多少錢再給她，因此答應長輩下次有機會再買給他。原PO三個月後再度出國，即便是待業中「荷包乾涸」的小資族，仍記得當初對親戚的承諾，在國外機場幫忙帶了口紅。

原PO透露，回國後傳訊息給長輩，表示已經買到了，未料長輩卻反問：「我要給妳錢嗎？」讓原PO感到十分不解，當初說是長輩要請她代購再給錢的，怎麼變得像在跟他討禮物，不想付錢了呢？原PO坦言感到很「尷尬」，但跟他收錢又覺得不好意思，有「人情壓力」。

此文一出，不少網友表示代購前要「確認」，「妳這次出國或買之前有再跟他確認過要買嗎？通常過了前一趟旅行要再出去也會再確認一下吧」、「一般會先向對方確認是否要買耶，這次妳雖然很有心，是好意，但過了三個月，或許對方已經不需要了」、「沒再確認直接幫買的確蠻尷尬」、「我覺得可以問清楚，如果他還需要就賣他」。

另有網友分享代購的經驗，「有遇過幾個朋友我出國時請我幫忙買，結果拿給他後，他們只會說謝謝，沒有要拿錢的意思」、「有次帶了近十個工程師去美國出差，看到他們有人買東西一次買13份，因為要給姑姑阿姨叔叔，實在佩服」。