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一點缺角都沒有！他一次蒸30顆水煮蛋「成品超完美」 秘訣全公開

聯合新聞網／ 綜合報導
近期一名網友在臉書社團上分享了自己用電鍋蒸製30顆水煮蛋的效果，吸引眾人讚嘆。 示意圖／Ingimage
近期一名網友在臉書社團上分享了自己用電鍋蒸製30顆水煮蛋的效果，吸引眾人讚嘆。 示意圖／Ingimage

近期一名網友在臉書社團《家常菜》上分享了自己用電鍋蒸製30顆水煮蛋的成果，畫面中可以看到，剝殼後的蛋相當潔白無瑕，吸引了眾多網友的關注和討論。

原PO透露，為了達到這樣的效果，建議蛋一定要冰個二～三天，他在蒸蛋前將雞蛋尖端朝下整齊排列，並在內鍋加入8分滿的水，外鍋則加3杯水，蒸熟後立即沖冷水再放涼，就能降低剝蛋殼的難度。不過他也笑說，30顆蛋剝了將近45分鐘，「因為昨天剛好剪指甲，今天剝好全部完美」。

貼文曝光後，網友也紛紛讚嘆，「一次蒸30顆也太厲害了，下次可否把排好要蒸的蛋，拍照給大家看呢」、「趁蛋便宜，大家努力吃起來」、「剝得超漂亮的」、「一點缺角都沒有」。

也有內行網友解釋道，太新鮮的雞蛋很難剝殼，蛋白水分飽滿跟蛋殼膜很緊密，「放冰箱或室溫幾天後膜跟蛋白間會因為水氣蒸發產生空隙，就比較好剝了」。

另外也有網友詢問滷蛋入味的方法，自己每次滷完表面還是白白的，原PO也回應，滷好後先泡滷汁裡，冰一晚再加熱，重複一～二次後就很入味了，並提醒，滷蛋白白的除了滷不夠久，「還有可能是你的滷汁太淡，所以上不了色」。

蛋殼 雞蛋

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