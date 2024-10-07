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剛入秋她驚高雄人已換上「一物」 在地人共鳴喊：高雄人的可愛

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣才漸轉涼，有網友指出高雄騎士就已換上一物，讓她笑翻。示意圖。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
天氣才漸轉涼，有網友指出高雄騎士就已換上一物，讓她笑翻。示意圖。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

2024年邁入十月份也意味著秋天的到來，天氣將漸漸轉涼，但近日卻有高雄人指出，路上已經有人穿起羽絨外套。一名網友在Threads上發文笑道「我真的受不了高雄人（喜歡的意思）」，表示自己想說要入秋了，半路馬上就看到有人已經騎車穿羽絨外套。

貼文曝光後不少在地居民紛紛回覆「意見不合就掏羽絨衣的港都寶貝們」、「高雄人真的超怕冷，低於24度我真的不行了」、「高雄人沒有薄外套，一感覺降溫都直上羽絨衣」、「本身高雄人，愛死這種沒有中間值的存在」、「高雄人羽絨衣加短褲拖鞋是標配」、「高雄人的可愛誰懂啊」。

也有來自不同縣市的民眾回應「昨天晚上冷氣開24度睡覺的台北人飄過」、「淡水人：我看你是不懂喔」、「從桃園來高雄讀大學，然後在這邊就業，對於高雄的冬天真的無感」、「來台南住了七八年，有時候真的覺得高雄人有病（我就是高雄人）」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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換季 羽絨外套 高雄市

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