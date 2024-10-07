別買台積電了！吉伊卡哇玩偶炒出一萬七天價 網笑喊：台吉電

吉伊卡哇最近在台灣掀起熱潮，相關的產品也讓收藏者趨之若鶩，甚至能賣出在旁人眼中難以理解的「天價」。近日有網友發文，發現有吉伊卡哇的娃娃在網上競拍，居然有人喊出17000元的高價，讓網友直呼誇張。

原PO在Dcard發文，表示自己在threads圍觀這隻吉伊卡哇「初代南瓜兔」的競拍過程，發現有人喊出17000元的高價，讓她驚呼「沒有多打一個0吧」。經過搜索，她發現該款娃娃的原價只要1540日幣(約新臺幣335元)，並且也曾在日本拍賣出72000日幣(約新臺幣15,661元)的驚人的價格。

原PO說自己前陣子在日本當地買了一些周邊，因為是官方直購，價格都很合理，現在看到這些娃娃的轉售價格真是讓她驚呆了，並表示「有些東西我還是看看就好」。

文章引來大批網友留言，有網友直言這根本就是在買股票，「不要2330(台積電)，要買就買這支：537(烏薩奇，吉伊卡哇角色)」、「買谷(周邊商品)都要跟炒股差不多了」、「我主管也是這樣，入手一堆然後等價錢炒高後再賣出，記得他那時候入手一組三隻的好像4000左右，他轉手賣出去賣9000」、「我同事上個月去日本買了一箱23KG吉伊卡哇。據說回來賣，直接整省趟旅費還有賺，大概7、8萬的程度」。

也有很多人表示無法理解，「社團競標文真的一次次刷新我的金錢觀」、「可能是我沒有眼光，不知道為什麼突然很紅，覺得就是個娃娃」、「等風頭過了價格會雪崩吧」。

也有網友解釋為什麼這隻娃娃可以喊出天價，「萬聖節我印象只有南瓜兔那個系列再販過吧，這個出過一次後就沒有出現了，現階段對粉絲來說是絕版的。有的時候不見得是多可愛，就是單純它的稀有度很高」。