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颱風過後驚見天價餛飩 網友笑回：窮到連餛飩都吃不起

聯合新聞網／ 綜合報導
颱風天不僅菜價上漲，許多食品的價格也會隨著供需曲線去做調整。圖／聯合報系資料照
颱風天不僅菜價上漲，許多食品的價格也會隨著供需曲線去做調整。圖／聯合報系資料照

颱風天不僅菜價上漲，許多食品的價格也會隨著供需曲線去做調整，就有網友逛超市時看見「天價餛飩」，既昂貴又非常不合理的標價，讓他嚇得趕緊發文與網友分享。

一名網友在FB社團「路上觀察學院」中發文，只見圖中三盒不到150克的餛飩，竟分別要價919元、990元，甚至是1018元，讓他嚇得與網友分享「颱風天不只菜價漲，餛飩的價格更是驚人！」

貼文曝光後立刻引發其他網友熱議，不少人幽默回應原PO，「真正餛飩很難種，你們平時吃到的都是仿冒的」、「是北海盜超市不是北海道超市」、「貧窮限制了我的想像」、「裡面是12和牛嗎，日本高麗菜？」、「窮到連餛飩都吃不起」、「這個叫報廢價，放到報廢也賣不出去的價錢」。

也有部分網友認為應該是標錯價格，才會如此昂貴，「印價格的喝酒來上班」、「就算標價的是日幣也是很貴餒」、「每百克單價設定錯了，所以3盒的價格一起錯」、「服務員還在放颱風假啦！ㄟ睏」。

漲價

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