颱風吹毀高雄號誌！她曝路人神奇默契 網：雙向變單向卻無喇叭聲

山陀兒颱風重創高雄市，一名女網友在社交平台Threads上指出，颱風過後高雄許多交通號誌都故障，但是高雄人有種莫名的默契，人人都會互相等待，再於適當的時間點過街，馬路上不會出現人車堵塞，或者有駕駛人不耐煩地按喇叭的狀況，讓她直誇，「真的覺得很讚」。貼文引起許多網友分享，高雄人有默契地互相等待過馬路的狀況。

有網友分享這次颱風後，高雄馬路上沒人橫衝直撞的景象，「真的，我一騎車出去發現很多都沒紅綠燈，但大家都是看對方有沒有要讓」、「奇特的默契啊，沒有路怒症，只有一起探頭探腦的大家」、「這是真的，我一路看到很多號誌燈被吹落或吹歪的，但是卻沒人橫衝直撞，反而會更加小心」、「真的！經過某個路段時那裡因為大樹倒了，雙向變單向，但是車流量很大加上又有菜市場，居然完全沒有喇叭聲，不知道怎麼辦到的」。

也有網友指出山陀兒颱風前，高雄人就會在號誌停擺時展現「默契」，「有一次下班時間（忘記是不是去年了），高雄市區所有路口全沒號誌燈，只有幾個主要路口有警察指揮，用路人全靠默契通過各路口，當時騎得超挫，怕有不耐煩的人衝出來，幸好沒有」、「7年前的颱風，加工出口區旁邊的大路口就這樣，所有車輛超有默契，一邊覺得走得差不多了，就有車輛自動停下來換另一邊過」。

有網友則分析，應該是高雄市市長陳其邁的垃圾車廣播，導致上述現象，「邁邁上任之後的垃圾車廣播，有倒過垃圾的人應該都有聽過，『過馬路的時候互相讓一下、體諒一下』，泰國的路上也是，過馬路稍微看一下車直接走過去就好，車子會自己閃行人」、「平常倒垃圾的時候，市長有一直碎碎念的成果」。

不過，也有人不認同原PO貼文提到的現象，「沒，昨天下班一個故障路口，路上看見一個女的被撞得失去意識，撞他的男生，一直瘋狂搖晃她，我經過的時候就大叫別碰她，後來看見警察來了，我就默默騎走了」、「你要確定欸，我在左營路上走斑馬線差點被撞到是怎樣？行人的問題」。

有人則認為，不只高雄人，其他縣市的人應該也能培養出互相禮讓的默契，「大家都從颱風中活下來了，除了交通意外，那不是太不划算了嗎？我覺得就是人民素質，上次地震的時候，台北捷運壞掉，大家也都很有秩序，台灣每個城市應該都可以的」。