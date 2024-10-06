香菜價格飆升 店家嘆客人陋習：不怕你吃，就怕你浪費

近年來香菜價格飆升，平均一公斤零售價高達420元，不少商家都將自助醬料區的香菜移除，平時也鮮少能夠看到香菜成為佐料。有店家發文爆料，客人在自助醬料區夾滿一碗香菜，卻沒食用完畢就離開，讓店家感到心痛：「不怕你吃，就怕你浪費」。

一名網友在FB社團「爆料公社」中發文，表示自己在醬料區有提供香菜，讓大家能夠自行使用，但客人用完餐後卻留下一整碗沒吃完的香菜，讓他感到很心痛，直呼：「不怕你吃，就怕你浪費，現在菜很貴」。

一名店家發文爆料，客人在自助醬料區夾滿一碗香菜，卻沒食用完畢就離開。圖／擷取自FB社團「爆料公社」

貼文曝光後，網友們紛紛留言，認為現在能再見到香菜是難能可貴的事，「竟然把靈魂丟了…他還是不是人啊」、「願意提供香菜都是佛心老闆」、「現在小吃店都不一定有香菜耶，怎麼會有人這麼浪費」、「夭壽，那香菜至少20元」、「可以告知店家資訊，根本是佛心店家」。

不少人也感嘆，店家的好心往往都容易遭到踐踏，「我們店是火鍋自助吧吃到飽，每天客人浪費的食物算都算不清了」、「我也是做吃的，這種客人真的不少，裝一堆然後又不用完，不用錢的儘量浪費」、「免費的都一直用，最後也沒吃，買一個便當，筷子拿四、五雙還要辣菜脯」。