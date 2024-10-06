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在家料理卻不比外食省錢？ 網友建議：先改變價值觀

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名女網友認為在家煮飯不僅沒比外食便宜多少，還要花時間準備及善後。示意圖／ingimage
有一名女網友認為在家煮飯不僅沒比外食便宜多少，還要花時間準備及善後。示意圖／ingimage

大街上美食餐廳琳瑯滿目，不少人喜歡與家人、朋友相約在餐廳共進佳餚，酒足飯飽之餘心情也跟著好起來，但若是每天都以外食為主，長久下來也是一筆不小的開銷。一名女網友在網路上分享一家三口平時的理財規劃，認為自己太過拮据，因此發文詢問：「大家一個月餐食費大約是多少錢？」

一名女網友在Threads上發文，說明一家三口每個月餐費約莫3萬元，平時在家一頓晚餐四道菜就花費700元，不僅沒比外食便宜多少，還要花時間準備及善後；夫妻兩人若到餐廳消費，一餐也都要1000元起跳，而原PO希望能將每個月的餐費控制在一萬元左右，因此發文詢問：「大家一個月餐食費大約是多少錢？」

貼文發布後網友紛紛給出建議，不少人認為在家料理一頓晚餐，2、300元就很夠用，「一餐煮700是餐餐吃鮑魚、龍蝦、牛排喔…煮三種菜頂多也才100」、「一頓晚餐自煮700，用料應該都是貴的或食量很大」、「我自己煮兩個人一餐平均200，沒必要每天四菜一湯吧，有時候炒飯、炒麵、水餃，吃得飽也煮得輕鬆」。

有網友針對原PO文章內容，給出實質性的回饋，「採買很重要，要省錢的話就不是想吃什麼買什麼，要挑便宜的買，用買到的食材去發想菜色。高級的食材如蝦、魚、牛肉，真的喜歡一週挑一兩天吃，不要讓省錢感覺很壓抑。肉抓100、蛋三顆抓30、蔬菜類抓50、主食與調味料抓20，如果今天用了$200的魚排超出預算，那就看是不是從其它餐去微調」。

也有少部分網友認為在煩惱預算前，應該要先改變飲食的價值觀，「自己煮，食物不一次煮完，學會分裝冷凍，如花椰菜汆燙後冷凍、漢堡排、咖哩醬，真的會蠻省的」、「可以先從目前的餐費嘗試減少看看，例如原先一餐500降到400，在能吃飽但又花費少的前提下去減少餐食的花費，一段時間後，妳就會摸索到既合適妳又不會花費過高的餐費開銷」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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外食 理財 省錢 餐廳

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