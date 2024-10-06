什麼東西今普遍但10年前沒聽過？他指掃碼點餐 引逾百留言舉例

你心中有覺得什麼是現在很普遍，但10年前根本沒聽過的事物嗎？一名網友在論壇PTT發文表示，自己近日在外用餐，店員說掃碼點餐即可，讓他想到10年前的自己壓根不會理解何謂掃碼點餐。文末原PO好奇地問，還有哪些東西是如今很普遍，但10年前根本不知道是什麼的。

有網友回應人、事、物中的事和物，「虛擬貨幣、vtuber、AI繪圖」、「vtuber」、「元宇宙」、「區塊鏈，脆」、「ETF」、「點餐機那種機器」、「電子發票」、「載具」、「斷食法」、「超慢跑」、「買飲料沒吸管」。

人物當中也有網友點名「澤倫斯基」、「印度神童」、「柯文哲，剛好從政10年」、「李多慧」；也有人開玩笑地說，「無人機，以前叫遙控飛機」、「我不認識你，你不屬於我（陳奕迅《十年》的歌詞）」。