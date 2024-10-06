「提著原住民骸骨吶喊卻無回音」 金曲獎得主珂拉琪主唱因回饋沮喪

「我提著同胞的骸骨吶喊，吶喊落入的人群城市好像黑洞一樣沒有任何回音」，曾獲金曲獎最佳新人獎的珂拉琪成員之一、家人是原住民的夏子，今（6）日在社交平台分享近日珂拉琪出的新歌《謀殺石蓮》並如此感嘆。她指出，自己有點沮喪樂團的歌中只要出現族語歌詞、原住民元素，回饋約有7、8成會出現對原住民歡呼式的刻板印象，即使歌詞是憂鬱且沉重的。

珂拉琪主唱夏子的父親是阿美族人，吉他手家權聽著阿嬤的台語長大，兩人創作的歌曲中會出現原住民族語或台語元素，而珂拉琪也在第33屆金曲獎以《MEmento．MORI》榮獲最佳新人獎。

夏子在Instagram個人專頁「natsuko_lariyod」發文表示，自己偶爾會有些沮喪，只要珂拉琪的歌詞中出現族語，或者出現容易被辨識出來的原住民元素，有7至8成的回饋都會提到原住民族慶典、跳舞、樂天等歡呼式的刻板印象，即使歌詞帶有憂鬱、沉重的性質，甚至有時也已經直白地提到喪親之痛，讓她直言，自己提著原住民族的骸骨吶喊，卻無任何回音。

夏子更說，現實中分明還有許多苦難尚未被「解除、拯救、賠償、道歉、正視乃至承認」，自己仍活在播放著無間地獄的一場電影裡，還要背負演得太多或演得不夠的罵名，更指出原住民族原先生活得好好的，卻因統治或經濟需要被連根拔起，還要遭受貶低。

有網友說能從珂拉琪的歌感受到苦痛，「看完最後一張有被震懾到，但更多的感受是從聆賞歌曲後，那種嚴肅、悲傷與沉重。即使沒有遇過一樣的地獄，也因為創作者毫無保留的私書寫，讓閱聽人也能感受到世上除了快樂，更多的是需要直面的苦痛」、「珂拉琪的歌對我來說，一直都是在傳遞苦痛，提醒我們去看見、記得從過去到現在，乃至未來都可能重演的傷害」、「作爲漢人聽完這首歌（《謀殺石蓮》）內心相當沉重」。

也有網友點出原住民族在台灣社會面臨的困境，「社會多數漢人對於原住民，仍以去脈絡的片面角度來理解，而未意識到當中存在的壓迫與霸權」、「刻板印象存留至今別提轉型正義了，連日常生活被華人揶揄，也只會被當成無傷大雅的笑話，你的地獄梗正是他人的地獄，無論直接或間接強化、消費這種刻板印象的人，都是加害者」。

有網友則鼓舞夏子，「愛了」、「而且這首（《謀殺石蓮》）哥哥也有來合唱，太喜歡了」、「好愛這首，兄妹合唱，賽高（日語，意即最棒）」、「太棒了啦～不愧是夏子」。