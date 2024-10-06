妻曝任職台電搶修人員老公「連3天工作逾16小時」 網籲體諒：他們也是人

山陀兒颱風重創高雄市，一名女網友近日在社交平台分享，自己的家人是第一線台電搶修人員，10月3日至5日都工作逾16小時，直言「台電人都用命在拚」，貼文引起網友呼籲台電人員也是人，希望社會大眾多點體諒與支持，也有網友對台電人員表達感謝。

原PO在社交平台Threads上發文表示，根據丈夫身為第一線台電搶修人員的視角，他本月3日至5日都是早上7點到公司，近凌晨12點才回家；6日的凌晨1點多還從高雄市大寮至林園搶修復電，而這已經是丈夫工作的第18小時，原PO也在文末呼籲社會大眾對台電人員多點體諒，因為「台電人都用命在拚了」。

有高雄人分享目睹到台電人員的努力，「感謝台電辛苦搶修的工作人員，昨夜我家10：40復電，（台電人員）半夜還不眠不休的趕工」、「辛苦了，謝謝你們！我們家的人都知道這次高屏災情很嚴重，儘管停電很不方便，還是默默的看網頁維修進度等候搶修，晚上才聽到有人員來看，隔天中午家人下班到家已經復電，內心只有滿滿的感謝」。

也有網友呼籲停電期間對台電人員多點耐心與體諒，「謝謝你們，沒電很不方便沒錯，但是台電人員也是人，希望他們也要注意安全，大家多點體諒支持台電人員」、「真的要大大的感謝這群冒著風雨跟危險的修復人員，更要謝謝你們的家人包容！沒有電可用真的不方便，但此次災情之嚴重是大家從各種媒體都能看得到的，所以希望大家能多一點耐心跟包容，用感恩的心來期待復電的到來」。

還有其他人紛紛對台電人員表達謝意，「看到貼文會想起以前也是這樣等待的心情，辛苦了，謝謝所有第一線的搶修人員」、「每次颱風地震，台電第一線人員真的很辛苦，我相信大多數人都是願意體諒的，也希望所有第一線人員都能平安」、「真心感謝台電人員，真的是辛苦了」、「感謝辛苦了」、「感謝台電所有協助復電的人員，你們真的辛苦了」。