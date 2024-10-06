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滿座公車傳淒厲尖叫 一女現身解救…網笑：這台公車不能要了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友搭公車時遇到後座的女性淒厲尖叫。照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名網友搭公車時遇到後座的女性淒厲尖叫。照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

一名網友近日在社交平台透露，有天坐公車時，車上人潮擁擠，後方傳來淒厲的尖叫聲，一群年輕人朝聲源看去後，紛紛向前逃竄，原PO形容此場景像是「屍速公車」，後來一名年長女性站出來向眾人喊話「別怕」解圍。貼文一出，引起熱議。

原PO在Threads上發文表示，在滿座的公車上，後座的女性忽然淒厲地尖叫，原PO一看發現，一隻目測大小5公分以上的蟑螂爬上該名女性的肩膀，且有預備起飛之勢，頓時年輕人紛紛向前逃竄，彷彿上演「屍速公車」。結果一名年紀較長的姐姐現身安撫，「別怕！我站在這，牠經過我就一腳踩死」，原PO驚嘆該名姐姐太帥了，但自己還是想先下車。

有網友留言，「這台公車不能要了」，原PO對此回覆，「真的，我寧可走路算了」；還有不怕蟑螂的網友分享自己除蟑的事蹟，「我有一次坐國道客運，有一隻小蟑螂爬到隔壁小姐的身上，然後她發現了以後用極其絕望的眼神望向我，然後我也是大手一揮幫她拍掉了」、「那天在公司，把一隻差不多大小的蟑螂，拿容器蓋住丟出窗外後，贏來同事們感激的眼神，同事說抓蟑螂這技能，可以寫在履歷了」。

也有人遇到蟲類時被他人解救過，「我之前搭到快末班車的文湖捷運，關門後門口一陣騷動，轉頭一看發現一隻巨強在門口的地板打轉，大家都避開，但感受到震動，它又一直逃竄，也有要起飛的架勢，還好有個男生就瞬間腳起腳落重踩，結束了這個差點要變成失速列車的場景」、「我想到以前跟高中好友冷戰，也是因為蟲蟲讓我們和好（我嚇撲到她身上，她帥氣打爆蟲蟲）」。

有網友則表示，「會有蟑螂，就是長期有人在車上吃東西，所以公車禁止吃東西是正確的」。

公車 蟑螂

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