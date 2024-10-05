沒在怕！台菜店颱風後「路樹壓招牌」仍坐滿客人 網笑讚：高雄人的韌性

國外電影中時常可見監獄裡關著各式各樣罪大惡極的犯人，但除了犯人的牢房生活之外，你能想像那些不起眼的獄警，平時在監獄裡都做著什麼樣的工作嗎？一名網友就分享自己在美國當獄警的經驗，新奇的內容令網友驚嘆。

2024-10-04 20:03