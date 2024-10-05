沒在怕！台菜店颱風後「路樹壓招牌」仍坐滿客人 網笑讚：高雄人的韌性
山陀兒颱風重創高雄，一連放了4天颱風假，直到風雨趨緩後，店家才陸續開店做生意。對此，一名網友分享一間台菜海產鵝肉店，招牌都被一旁的大樹壓垮，民眾仍然淡定在店裡用餐，完全不受影響。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」貼出一張照片，是高雄苓雅區五福一路的一間台菜海產鵝肉店，經過颱風侵襲後，大樹都被吹到連根拔起，壓垮餐廳的招牌，不過店內仍然有許多客人正在用餐，讓他直言「就跟你們說吧，我們高雄人恢復的韌性很強的！」。
貼文一出後，多數網友都笑稱「先吃飽比較重要」、「日子還是要過的」、「這間從小吃到大，屹立不搖」、「我覺得這種才是正港的台灣人，不管外面風大雨大，我自屹立不搖！」、「展現高雄人的生命力」、「無論如何，先吃再說」、「就是個裝置藝樹」。
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