他好奇年輕人3行為「都躺平了嗎」？一群人爆共鳴：大環境造就
台灣低薪加上高房價，讓年輕人越來越排斥結婚生子。一名網友分享，最近發現很多年輕人都住家裡，看到喜歡的東西就買，平均3個月就出國一次，完全不打算結婚生子或買房，好奇「年輕人是不是都躺平了？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「年輕人是不是都躺平了？」為題，指出近期接觸到很多年輕人，大多都住在家裡，隨便找個大約3萬塊的低薪工作，下班時間一到就閃人，被老闆刁難就離職。
這名網友進一步說明，現在年輕人想買什麼就買，完全不打算結婚生子或買房，好幾個都買iPhone 16、平均3個月就出國一次，直言「為何年輕人都不努力工作升遷、存錢買房、養育後代？」。
貼文一出後，不少網友都表示「自己過得好就好了」、「為了自己活，不用擔心養小孩的問題」、「因為不躺平還是一樣買不起房、養不起家」、「如果不婚不生 也不必買房，因為死了也沒用」。
不過，也有不少年輕人感嘆「中年也一堆躺平啊，錢夠用就好」、「這是我吧，大環境造就成我們這樣的」、「看到房價和薪水，直接躺平比較好」、「新青安貸下去綁40年，根本沒生活品質」、「存到死都買不起房幹嘛存錢」。
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