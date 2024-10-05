山陀兒釀另類災情！淹水後高雄街道「被1生物佔領」 網友集體崩潰

颱風「山陀兒」在全台各地造成狂風暴雨，不少地區都有淹水情形。對此，一名住在高雄的網友分享，淹大水讓蟑螂的家都毀了，路上隨處可見大批蟑螂的屍體。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友3日在社群平台「Threads」分享一段影片，當時高雄某段道路上還有一些積水，她扶著騎樓旁的柱子時，意外發現一群「黑黑的生物」，仔細一看竟然是一大群蟑螂，讓她嚇壞直言「連蟑螂的家都沒了」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「這個如果爬到我手上，我直接把牠甩到台北」、「這大隻到感覺殺蟲劑噴不死耶，好像噴下去會原地起飛那種」、「這種殺蟲劑噴下去，一網打盡」、「6點多的時候去還有蟑螂在店裡爬，外面也有淹死的」、「這樣要怎麼走路，滿地蟑螂嘔嘔嘔」、「這畫面跟颱風一樣驚悚恐怖啊啊啊啊啊」。