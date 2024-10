他分享在美國當獄警的豐富經驗 網驚呼：像是置身電影裡

國外電影中時常可見監獄裡關著各式各樣罪大惡極的犯人,但除了犯人的牢房生活之外,你能想像那些不起眼的獄警,平時在監獄裡都做著什麼樣的工作嗎?一名網友就分享自己在美國當獄警的經驗,新奇的內容令網友驚嘆。

一名網友在Dcard上分享自己在美國擔任兩年獄警的工作心得,表示自己從警察學校畢業後,便被分發到監獄裡工作,兩年下來沒有一天是一樣的,每天都有不同的事情跟挑戰,且美國監獄的規則並不是由獄警來制定,犯人之間的文化,進到監獄裡不管你是誰都必須要遵守。

原PO提到,監獄每天都會有犯人打架,獄警會用胡椒槍(子彈會爆開散發非常嗆鼻的粉末)射擊在打架的犯人,一直射直到所有犯人停止動作,且必須趴在地上雙手放在背後。每一個牢房裡面也會配置巨型辣椒水,像滅火器一樣大,要是有暴動可以往牢房裡面噴;或是用催淚瓦斯,直接投擲進去。

而監獄設置了情報單位,專門閱讀所有信件及監聽電話內容,因此每天都有特定的牢房需要搜索,檢查是否有金屬磨成的刀械,必要時會派出K-9緝毒犬來搜索毒品。還有一種搜索牢房俗稱 「fuck-you search」,沒有犯人喜歡被搜牢房,要是因為特定的犯人對獄警說話不尊重,我們會派所有獄警搜索整個牢房,那個特定的犯人則有高機率會被獄友圍毆出去。

常見的工作還有「戒護送醫」,每天都會有犯人不同的身體因素必須被送醫治療,我們會派一名獄警開沒有警察標誌的巡邏車載犯人去合作的醫院看醫生;若是遇到緊急情況則會叫救護車來,一名獄警在救護車上跟犯人,另一名獄警開車在後面跟著救護車戒護。而犯人外出送醫是高風險的,曾發生過好幾次犯人想要趁著去醫院中途逃獄,但還沒有成功過。

除了去醫院之外,偶爾也會需要運送犯人到其他監獄或是法院,一輛大巴士能夠載40個犯人,裡面會有兩個獄警,每人配置兩把散彈槍,一個負責開車、另一個負責無線電以及看有沒有其他人在車外跟蹤。曾經有好幾個犯人在巴士上面打架,就得要利用無線電通報行控中心轉移目的地到最近的警察局,不管發生甚麼事我們都不會停車。

貼文曝光後吸引眾網友驚嘆,不少人表示這根本是電影裡才能見到的情節,「這個工作的分享真的是大開我的眼界!好好看!好像置身在電影裡頭」、「好酷,之前看orange is the new black《勁爆女子監獄》就一直蠻好奇裡面的生態是不是真的像電視裡演的那樣」、「覺得你的工作好特別!沒想過當獄警這麼刺激」、「最近剛好在追《越獄風雲》,覺得好寫實XD」。