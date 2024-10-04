山陀兒不夠看？他問「記憶中最可怕颱風」 一票人點名它：很震撼

山陀兒颱風昨天（3日）中午從高雄登陸，隨即颳起強風、下起大雨，高雄港口甚至測到17級風，市區被吹得一片狼藉，讓許多高雄市民度過驚心動魄的一天。有網友好奇大家從有記憶以來，哪個颱風最強最可怕？貼文一出，多數人一致點名莫拉克颱風。

這名網友在PTT以「記憶中最可怕的颱風」為題發文，透露自己印象中最可怕的颱風是2012年的蘇拉颱風，當時他住在花蓮阿嬤家，一到三樓變成瀑布一樣，一樓還淹水，對面鄰居的鐵皮屋和水塔也被風吹走，而且隔壁秀林鄉的土石流很嚴重，事後花了很多時間才復原。原PO說蘇拉颱風繞了一圈二度登台，詭異的路徑也讓他印象深刻。

另一名網友也提出同樣問題，他說今年的凱米颱風已經算很強了，沒想到又來一個山陀兒颱風，因此想問大家「這兩個颱風算是有記憶以來最強的嗎？」

貼文勾起不少人的回憶，「納莉吧，路上都淹到小腿了」、「當然是納莉，擠了一個月公車」、「之前我住果貿社區旁邊，最慘的颱風是凡那比，印象中左營淹到快半層樓高」、「體感2016的莫蘭蒂還是比較恐怖」、「山陀兒真的以後回憶起來都印象深刻」、「賀伯，家裡窗戶全爆」、「小時候的潭美，高雄大水災」。

而莫拉克颱風所造成的八八風災則是最多人點名的恐怖颱風，「八八風災…小林村滅村，現在建了紀念館」、「八八風災吧，馬上就想到小林村，那次是真的蠻震撼的」、「最可怕應該還是八八風災，老家樹林被摧毀」、「八八淹水超嚴重」、「只論雨的話，我體感還是莫拉克最多」、「莫拉克吧，電視上看到知本飯店倒下去那一幕還歷歷在目」、「莫拉克+1，當初雙園大橋斷了」、「在莫拉克面前，這些颱風都微不足道」、「莫拉克真的印象深刻，暴雨幾天幾夜」、「沒記錯的話，台灣颱風降雨歷史，總雨量冠軍是莫拉克，24小時內總雨量冠軍是賀伯」。

據《維基百科》紀錄，莫拉克颱風於2009年8月6日至8月10日間，造成台灣中部、南部及東南部嚴重水災，許多地方兩天的降雨量相當於一整年份的量，是台灣自1959年八七水災以來最嚴重的水災，共造成681人死亡、18人失蹤，其中位於當時高雄縣甲仙鄉小林村（今高雄市甲仙區小林里）的小林部落滅村事件最為嚴重，造成474人活埋。