她聚餐主動刷卡結帳遭酸「炫耀有錢」 網曝原因：少做一事引反感

一般和朋友聚餐後，都會由其中一人代表前去付帳，其他人再將金額給對方，不過有一名女網友表示之前和同事聚餐後，她先幫忙刷卡結帳，沒想到這個舉動卻讓某位同事覺得好像在炫耀有錢，讓女網友非常無奈。

原PO在PTT以「會討厭聚餐後主動幫刷卡的人嗎？」為題發文，她說之前和同事一起吃飯，吃完後她主動先去刷卡，事後再跟大家收取費用，沒想到這個行為卻讓某位同事很有意見。

對方認為原PO好像在炫耀家裡有錢，但她澄清先刷卡只是想節省大家在那邊掏錢的時間，順便也可以賺點信用卡回饋，「又不是說就不用給我錢，這樣是有哪裡惹到人嗎？」

不少人都為這名同事小題大作，「這樣很好啊，我最討厭負責收錢了」、「總比死都不出錢的好」、「我上次刷卡，有人說我有紅利回饋，之後我就不刷了，覺得有些人很敏感」、「主動先結帳也不行，有夠難相處」、「之前也有過先拿卡刷，再跟其他人收錢，也被說『你在賺信用卡紅利噢？』，從此不再先刷」、「回饋也才多少，是多窮才會計較這些」、「收錢真的很麻煩，賺回饋也是心很累」。

但也有網友持不同看法，「不會討厭，但禮貌上一起出去怎麼結帳要先講，妳想賺別人就不想賺嗎？」、「他也想賺信用卡回饋啊」、「如果妳沒先問，是自作主張先刷卡，可能不太好」。